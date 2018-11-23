У центрі Києві на 2 місяці обмежать рух транспорту: перелік вулиць

У центрі Києва обмежать рух транспорту з 24 листопада до 24 січня на Софійській та Контрактовій площах через початок підготовки до новорічних свят. При цьому рух транспорту по Хрещатику дозволять у вихідні та святкові дні.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

Так, на 2 місяці у Києві обмежать рух правою смугою вздовж Володимирського проїзду в сторону Михайлівської площі. В цей період повністю заборонять рух транспорту від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі.

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Під час новорічно-різдвяних свят у Києві діятиме обмеження руху вздовж Володимирського проїзду та вулицею Володимирською (від будинку №23 на вулиці Софійський до Рильського провулка):

19 грудня – з 16:00 до 22:00

24 грудня – з 16:00 до 22:00

31 грудня – з 20:00 до 3:00 1 січня 2019 року

1 січня 2019 року – з 14:00 до 22:00

7 січня 2019 року – з 12:00 до 16:00

Щоб розвантажити транспортний потік у центрі Києва на свята, рух вулицею Хрещатик буде відкритий цілодобово навіть у свята та вихідні.