У центрі Києві на 2 місяці обмежать рух транспорту: перелік вулиць
У центрі Києва обмежать рух транспорту з 24 листопада до 24 січня на Софійській та Контрактовій площах через початок підготовки до новорічних свят. При цьому рух транспорту по Хрещатику дозволять у вихідні та святкові дні.
Про це повідомляє Офіційний портал Києва.
Так, на 2 місяці у Києві обмежать рух правою смугою вздовж Володимирського проїзду в сторону Михайлівської площі. В цей період повністю заборонять рух транспорту від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі.
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Під час новорічно-різдвяних свят у Києві діятиме обмеження руху вздовж Володимирського проїзду та вулицею Володимирською (від будинку №23 на вулиці Софійський до Рильського провулка):
19 грудня – з 16:00 до 22:00
24 грудня – з 16:00 до 22:00
31 грудня – з 20:00 до 3:00 1 січня 2019 року
1 січня 2019 року – з 14:00 до 22:00
7 січня 2019 року – з 12:00 до 16:00
Щоб розвантажити транспортний потік у центрі Києва на свята, рух вулицею Хрещатик буде відкритий цілодобово навіть у свята та вихідні.