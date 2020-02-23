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      У центрі Києві позашляховик збив пішохода: жінку паралізувало

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      У центрі Києві позашляховик збив жінку, що перебігала дорогу на червоне світло: внаслідок ДТП її паралізувало / "Інформатор"

      У Києві на вулиці Михайла Грушевського неподалік Будинку офіцерів позашляховик Jeep наїхав на жінку. У результаті її паралізувало. Інцидент трапився вдень 23 лютого.

      Як пише ресурсу "Інформатор", попередньо, потерпіла перебігала дорогу на червоне світло, і її навіть пропустила Toyota Highlander. Щоправда, Jeep, який їхав у іншому ряду, зупинитися не встиг і наїхав на порушницю.

      Ще одна гучна ДТП з потерпілими в Києві! Авто зім’яло вдвоє: фото та відео

      У результаті жінку паралізувало. Принаймні, за словами правоохоронців, вона ні на що не реагувала.

      Місце наїзду на жінку в центрі Києва / Фото: "Інформатор" 

      Медики, що прибули на місце інциденту, оперативно доправили потерпілу до лікарні. Про її стан вони пообіцяли розказати пізніше. Журналісти кажуть, що зовнішніх пошкоджень у жінки не було.

      Дивіться відео з місця ДТП, де позашляховик збив жінку 

      В Киеве возле дома офицеров Jeep сбил женщину: пострадавшую парализовало

      Posted by Информатор Киев on  Sunday, 23 February 2020

      До слова. напередодні під Львовом загинула жінка, яка також перебувала у недозволеному місці, а саме переходила залізничну колію. У підсумку її збив вантажний потяг.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Постраждалі Кримінальні новини Аварії та ДТП Новини Києва Новини України
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