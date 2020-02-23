У центрі Києві позашляховик збив пішохода: жінку паралізувало

У Києві на вулиці Михайла Грушевського неподалік Будинку офіцерів позашляховик Jeep наїхав на жінку. У результаті її паралізувало. Інцидент трапився вдень 23 лютого.

Як пише ресурсу "Інформатор", попередньо, потерпіла перебігала дорогу на червоне світло, і її навіть пропустила Toyota Highlander. Щоправда, Jeep, який їхав у іншому ряду, зупинитися не встиг і наїхав на порушницю.

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У результаті жінку паралізувало. Принаймні, за словами правоохоронців, вона ні на що не реагувала.

Місце наїзду на жінку в центрі Києва / Фото: "Інформатор"

Медики, що прибули на місце інциденту, оперативно доправили потерпілу до лікарні. Про її стан вони пообіцяли розказати пізніше. Журналісти кажуть, що зовнішніх пошкоджень у жінки не було.

Дивіться відео з місця ДТП, де позашляховик збив жінку

В Киеве возле дома офицеров Jeep сбил женщину: пострадавшую парализовало Posted by Информатор Киев on Sunday, 23 February 2020

До слова. напередодні під Львовом загинула жінка, яка також перебувала у недозволеному місці, а саме переходила залізничну колію. У підсумку її збив вантажний потяг.