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      У центрі Києві заборонили паркуватися на 19 вулицях: інфографіка

      1149 Читать новость на русском
      У центрі Києві заборонили паркуватися на 19 вулицях / pinterest.com

      У Києві заборонили паркування авто на 19 вулицях. Під час новорічних свят ці обмеження були зняті.

      Центр організації дорожнього руху у фейсбуці повідомив, що в центрі Києва від 9 січня 104 дорожні знаки "Стоянка заборонена" відновили свою дію.

      До речі: У Києві запрацювали пункти прийому новорічних ялинок: чому це важливо

      Авто заборонено залишати на 19 локаціях:

      • вулиця Велика Житомирська (від Олеся Гончара до Володимирської);
      • вулиця Михайлівська;
      • вулиця Олеся Гончара (від Великої Житомирської до Ярославового Валу);
      • вулиця Стрілецька;
      • вулиця Золотоворітська;
      • провулок Рильський;
      • провулок Георгіївський;
      • вулиця Рейтарська (від Золотоворітської до Олеся Гончара);
      • вулиця Ярославів Вал (від Олеся Гончара до Володимирської);
      • вулиця Прорізна;
      • вулиця Бориса Грінченка;
      • провулок Тараса Шевченка;
      • вулиця Софіївська;
      • вулиця Алли Тарасової;
      • провулок Михайлівський (від вулиці Софіївської до вулиці Михайлівської);
      • вулиця Мала Житомирська;
      • вулиця Трьохсвятительська (від Хрещатика до Трьохсвятительської, 4);
      • вулиця Костьольна;
      • вулиця Володимирська (від Великої Житомирської до Десятинного провулку та від вулиці Богдана Хмельницького до Прорізної).

      Паркуватися на зазначених вулицях можна було лише з 24 грудня до 7 січня у зв׳язку із масовими гуляннями.

      Центр організації дорожнього руху закликав дотримуватися правил та залишати авто на платних майданчиках чи там, де це дозволено.

      київ заборона паркуватися парковка києва вулиці перелік центр
      У центрі Києві заборонили паркуватися на 19 вулицях: інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Публікації Новини України Новини Києва Інфографіка Транспорт
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