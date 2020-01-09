У Києві заборонили паркування авто на 19 вулицях. Під час новорічних свят ці обмеження були зняті.

Центр організації дорожнього руху у фейсбуці повідомив, що в центрі Києва від 9 січня 104 дорожні знаки "Стоянка заборонена" відновили свою дію.

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Авто заборонено залишати на 19 локаціях:

вулиця Велика Житомирська (від Олеся Гончара до Володимирської);

вулиця Михайлівська;

вулиця Олеся Гончара (від Великої Житомирської до Ярославового Валу);

вулиця Стрілецька;

вулиця Золотоворітська;

провулок Рильський;

провулок Георгіївський;

вулиця Рейтарська (від Золотоворітської до Олеся Гончара);

вулиця Ярославів Вал (від Олеся Гончара до Володимирської);

вулиця Прорізна;

вулиця Бориса Грінченка;

провулок Тараса Шевченка;

вулиця Софіївська;

вулиця Алли Тарасової;

провулок Михайлівський (від вулиці Софіївської до вулиці Михайлівської);

вулиця Мала Житомирська;

вулиця Трьохсвятительська (від Хрещатика до Трьохсвятительської, 4);

вулиця Костьольна;

вулиця Володимирська (від Великої Житомирської до Десятинного провулку та від вулиці Богдана Хмельницького до Прорізної).

Паркуватися на зазначених вулицях можна було лише з 24 грудня до 7 січня у зв׳язку із масовими гуляннями.

Центр організації дорожнього руху закликав дотримуватися правил та залишати авто на платних майданчиках чи там, де це дозволено.



У центрі Києві заборонили паркуватися на 19 вулицях: інфографіка 24 каналу