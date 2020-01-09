У центрі Києві заборонили паркуватися на 19 вулицях: інфографіка
У Києві заборонили паркування авто на 19 вулицях. Під час новорічних свят ці обмеження були зняті.
Центр організації дорожнього руху у фейсбуці повідомив, що в центрі Києва від 9 січня 104 дорожні знаки "Стоянка заборонена" відновили свою дію.
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Авто заборонено залишати на 19 локаціях:
- вулиця Велика Житомирська (від Олеся Гончара до Володимирської);
- вулиця Михайлівська;
- вулиця Олеся Гончара (від Великої Житомирської до Ярославового Валу);
- вулиця Стрілецька;
- вулиця Золотоворітська;
- провулок Рильський;
- провулок Георгіївський;
- вулиця Рейтарська (від Золотоворітської до Олеся Гончара);
- вулиця Ярославів Вал (від Олеся Гончара до Володимирської);
- вулиця Прорізна;
- вулиця Бориса Грінченка;
- провулок Тараса Шевченка;
- вулиця Софіївська;
- вулиця Алли Тарасової;
- провулок Михайлівський (від вулиці Софіївської до вулиці Михайлівської);
- вулиця Мала Житомирська;
- вулиця Трьохсвятительська (від Хрещатика до Трьохсвятительської, 4);
- вулиця Костьольна;
- вулиця Володимирська (від Великої Житомирської до Десятинного провулку та від вулиці Богдана Хмельницького до Прорізної).
Паркуватися на зазначених вулицях можна було лише з 24 грудня до 7 січня у зв׳язку із масовими гуляннями.
Центр організації дорожнього руху закликав дотримуватися правил та залишати авто на платних майданчиках чи там, де це дозволено.
У центрі Києві заборонили паркуватися на 19 вулицях: інфографіка 24 каналу
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