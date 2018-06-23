У центрі Кривого Рогу ветеран АТО підпалив себе

23 червня в центрі Кривого Рогу 40-річний чоловік намагався спалити себе живцем. За попередньою інформацією, це – ветеран АТО, який перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Спочатку чоловік зайшов до магазину дитячих товарів та поцікавився, чи можна купити там рідину для розпалювання багаття, передає "Перший Криворізький".

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Зазначається, що такого товару в магазині не виявилося. Чоловік купив рідину в іншому місці. За інформацією ЗМІ, після цього він підійшов до стели із фото загиблих воїнів АТО, облив себе рідиною і підпалив шматок тканини.

Продавчині з магазину спробували надати чоловікові першу медичну допомогу: розірвали футболку та почали поливати його водою. Саме вони й викликали поліцію та швидку.

Окрім цього, у виданні наголошують, що при чоловікові було посвідчення учасника бойових дій в зоні АТО.

Свідки інциденту додають, що чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння та розповідав про службу в зоні АТО. Також він обмовився про шістьох дітей, яких виховує.

Поліція наразі розслідує цей випадок.