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Телеканал новин 24 Новини Новини України

У центрі Кривого Рогу ветеран АТО підпалив себе

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23 червня в центрі Кривого Рогу 40-річний чоловік намагався спалити себе живцем. За попередньою інформацією, це – ветеран АТО, який перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Спочатку чоловік зайшов до магазину дитячих товарів та поцікавився, чи можна купити там рідину для розпалювання багаття, передає "Перший Криворізький".

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Зазначається, що такого товару в магазині не виявилося. Чоловік купив рідину в іншому місці. За інформацією ЗМІ, після цього він підійшов до стели із фото загиблих воїнів АТО, облив себе рідиною і підпалив шматок тканини.

Продавчині з магазину спробували надати чоловікові першу медичну допомогу: розірвали футболку та почали поливати його водою. Саме вони й викликали поліцію та швидку.

Окрім цього, у виданні наголошують, що при чоловікові було посвідчення учасника бойових дій в зоні АТО.

Свідки інциденту додають, що чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння та розповідав про службу в зоні АТО. Також він обмовився про шістьох дітей, яких виховує.

Поліція наразі розслідує цей випадок.

 

Теги: Новини України Поліція Кримінальні новини Фотоновини Новини Кривого Рогу
Джерело: 24 Канал
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