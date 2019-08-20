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      У Львові авто збило жінку на пішохідному переході та в'їхало у дві маршрутки: фото та відео

      1564 Читать новость на русском
      ДТП у Львові
      ДТП у Львові / zaxid.net

      На проспекті В’ячеслава Чорновола 20 серпня поблизу ресторану "Кумпель" трапилась жахлива ДТП. Водій Toyota Camry збив жінку на пішохідному переході та після цього протаранив автобус №9 і вдарив маршрутку №25.

      За даними свідків, унаслідок ДТП постраждали двоє людей. Жінка загинула у лікарні, а у водія авто підозра на інсульт, пише ZAXID.NET.

      До слова: Гучна аварія під Києвом: загинув поліцейський і його 7-річна донька

      Свідки стверджують, що автомобіль Toyota Camry збив на пішохідному переході літню жінку та протягнув її ще близько 10 метрів. Після цього він протаранив автобус №9 і, не гальмуючи, зупинився, вдаривши маршрутку №25. За попередньою інформацією, водієві легковика стало погано за кермом.

      дтп львів
      У центрі Львова трапилась ДТП/ Фото: Facebook Igor Zinkevych

      Спочатку жінку та літнього чоловіка доставили у лікарню. Постраждала перебувала у реанімації у дуже важкому стані. Завідувачка реанімаційного відділення лікарні Зоряна Біда розповіла, що 50-річна жінка була у стані клінічної смерті і медикам не вдалося її врятувати.

      У водія автомобіля підозра на інсульт.

      дтп львів
      Унаслідок ДТП у центрі Львова загинула одна жінка/ Фото: Facebook Igor Zinkevych

      Через ДТП у центрі Львова ускладнено рух. Наразі на місці події працює поліція.

      дтп львів
      Через жахливу ДТП у центрі Львова ускладнено рух/ Фото: Varta 1 

      У центрі Львова авто насмерть збило жінку на пішохідному переході та в'їхало у 2 маршрутки: дивіться відео з місця події

       

      blog_ava
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      Теги: Транспорт Жертви Новини України Поліція Новини Львова Аварії та ДТП
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