У центрі Львова іноземець намагався скоїти самогубство: відео
У неділю, 25 листопада, на площі Ринок, 17, турок намагався вчинити самогубство і вимагав, аби на місце події приїхали турецькі поліцейські.
Про це повідомляє varta1.
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На місці інциденту прибули патрульні поліцейські та Муніципальна варта.
У центрі Львова іноземець намагався скоїти самогубство
Громадянин Туреччини погодився злізти з риштування на будинку у центрі міста, після переговорів з поліцейським та своїми друзями-співвітчизниками.
Джерело: 24 Канал
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