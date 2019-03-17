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      У центрі Львова карета з кіньми зіткнулась з Lanos: відео

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      Візник кінної карети намагався втекти з місця аварії
      Візник кінної карети намагався втекти з місця аварії / varta1.com.ua

      Нетверезий візник кінної карети спочатку мало не спричинив ДТП на пішохідному переході, потім зіткнувся з легковиком, а потім втікав з місця події, створюючи небезпеку на дорозі.

      Інцидент стався ввечері 16 березня у центрі Львова. Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, який став свідком подій, опублікував запис зі свого відеореєстратора.

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      "Керманич карети навіть не думав гальмувати на пішохідному переході, щоб дати людям пройти. Зі слів свідків, керманич карети можливо був п‘яним, створив аварійну ситуацію на пішому переході, після цього скоїв ДТП з автомобілем Lanos і втік по вулиці Листопадового Чину, створюючи надалі аварійну ситуацію", – зазначив Зінкевич. 

      Зрештою, патрульній поліції вдалось знайти порушника. 40-річний візник відмовився на місці проходити тест на алкогольне сп'яніння. Тож його доставили до лікарні, де правоохоронці отримали медичний висновок – чоловік таки був п'яним, ZAXID.net.

      Щодо візника карети склали протокол, а коней доставили власнику.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Львова Аварії та ДТП Світ тварин
      Джерело: 24 Канал
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