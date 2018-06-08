У центрі Львова пара зайнялася сексом на даху багатоповерхівки: відео 18+
Пристрасна пара зайнялась сексом на даху одного з найвищих будинків у центрі Львова, що розташований на розі вулиць Січових стрільців та Гнатюка.
Відповідне відео, яке зняли очевидці пікантного видовища, розмістили у Facebook-групі To Lwów, kuЯwa.
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"Ось вам трішки екстремальної львівської любові на вершині одного з найвищих будинків у центрі міста. Звідти відкривається прекрасний вигляд на старий Львів, однак цій молодій парочці явно не до нього", – йдеться у підписі до відео.
Як зазначили у групі, поза кадром залишилися ще яскравіші моменти, однак щойно коханці помітили глядачів, одразу втекли.
Джерело: 24 Канал
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