У центрі Львова пара зайнялася сексом на даху багатоповерхівки: відео 18+

Пристрасна пара зайнялась сексом на даху одного з найвищих будинків у центрі Львова, що розташований на розі вулиць Січових стрільців та Гнатюка.

Відповідне відео, яке зняли очевидці пікантного видовища, розмістили у Facebook-групі To Lwów, kuЯwa.

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"Ось вам трішки екстремальної львівської любові на вершині одного з найвищих будинків у центрі міста. Звідти відкривається прекрасний вигляд на старий Львів, однак цій молодій парочці явно не до нього", – йдеться у підписі до відео.

Як зазначили у групі, поза кадром залишилися ще яскравіші моменти, однак щойно коханці помітили глядачів, одразу втекли.