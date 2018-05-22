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У центрі Львова раптово помер турист з Польщі

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У центрі Львова помер польський турист
У центрі Львова помер польський турист / Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 22 травня, у центральній частині Львова на площі Катедральній помер літній турист із Польщі, який гуляв містом разом з дружиною.

Про це повідомила ведуча новин на "24 Каналі" Мар'яна Романяк на своїй сторінці у Facebook.

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"Я вперше просто на вулиці стикнулася з людською смертю і з байдужістю екстрених служб. Сімейна пара поляків, площа Катедральна, інфаркт у чоловіка (за словами лікаря)", – розповіла вона. 

За словами журналістки, працівники швидкої приїхали лише через 20 хвилин і вже не змогли врятувати поляка. Після медиків на місце події прибули правоохоронці і судмедексперт. Врешті тіло загиблого чоловіка забрали до моргу. 

"Тіло чоловіка майже дві години лежало на вулиці!", – обурилася Мар'яна Романяк і додала, що дружину померлого відвезли до консульства Польщі.

Водночас, в обласній поліції повідомили, що померлим виявився 67-річний турист з Лодзя. Причина смерті – інфаркт, який вже вдруге стався з ним.

 

Теги: Новини України Новини Львова Жертви Новини Польщі Поліція
Джерело: 24 Канал
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