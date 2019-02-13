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      У центрі Львова вибухнув каналізаційний люк

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      У центрі Львова, на вулиці Зеленій, вибухнув каналізаційний люк. Внаслідок інциденту побилися вікна у сусідній аптеці та трьох квартирах. Один хлопець отримав поранення.

      За попередньою версією аварію спричинило пошкодження високовольтного кабелю під землею.

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      Очевидиця інциденту Оксана Чорна повідомила, що внаслідок вибуху її вікна на четвертому поверсі розтрощило вщент, а уламки скла серйозно травмували голову її сина, який саме стояв поруч.

      Ударна хвиля пошкодила вікна у ще двох квартирах та аптеці поряд. Окрім цього, вирвало люк та бруківку на тротуарі. Інший свідок переконує, що вибухів було два.

      Я чув два вибухи, спочатку був маленький хлопок. Я подумав, що сталась якась аварія, а коли вийшов на балкон, то побачив дим. Після того прогримів одразу другий вибух. Він був сильнішим, ніж попередній і потрощив скло,
      – сказав свідок вибуху Олег.

      Вибух каналізаційного люка у Львові
      Вибух каналізаційного люка у Львові

      Представники "Укртелекому", кабелі якого пролягають у підземній мережі, зафіксували, що каналізаційний колодязь загазований, тому на місце приїхали і представники Львівгазу. Наразі причини інциденту встановлюються.

      За фактом вибуху у поліції відкрили кримінальне провадження. Винуватцям загрожує до трьох років позбавлення волі.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Львова Вибух Газ
      Джерело: 24 канал
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