У центрі Львова влаштували еротичну фотосесію: фото, відео 18+
Зранку 2 червня у центральній частині Львова на проспекті Свободи біля Оперного театру фотографи влаштували еротична зйомку молодої дівчини.
Відповідні фото та відео публікує Varta1.
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На кадрах видно, як двоє фотографів роблять світлини дівчині, яка була лише у спокусливій білизні та прикривалась піджаком.
Зауважимо, еротична фотосесія тривала всього кілька хвилин.
Ймовірно, зйомка проходила у ранковий час, коли у центрі Львова не було багато туристів та містян, адже на відео не помітно перехожих.
У центрі Львова влаштували еротичну фотосесію
Два фотографи влаштували еротичну зйомку молодій дівчині у центрі Львова
У Львові посеред центру міста фотографи влаштували еротичну зйомку
Еротична фотосесія у центрі Львова: відео Varta1