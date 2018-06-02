У центрі Львова влаштували еротичну фотосесію: фото, відео 18+

Зранку 2 червня у центральній частині Львова на проспекті Свободи біля Оперного театру фотографи влаштували еротична зйомку молодої дівчини.

Відповідні фото та відео публікує Varta1.

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На кадрах видно, як двоє фотографів роблять світлини дівчині, яка була лише у спокусливій білизні та прикривалась піджаком.

Зауважимо, еротична фотосесія тривала всього кілька хвилин.

Ймовірно, зйомка проходила у ранковий час, коли у центрі Львова не було багато туристів та містян, адже на відео не помітно перехожих.



У центрі Львова влаштували еротичну фотосесію



Два фотографи влаштували еротичну зйомку молодій дівчині у центрі Львова



У Львові посеред центру міста фотографи влаштували еротичну зйомку

Еротична фотосесія у центрі Львова: відео Varta1