86 капканів у центрі Львова: фото та відео акції на підтримку бранців Кремля

У Львові активісти провели акцію на підтримку в'язнів Кремля. На площі Ринок розставили 86 капканів, які символізують кількість політв'язнів, заарештованих російською владою.

До кожного капкану прикріплений залізний ланцюг з бірка, де написано "Сделано в Кремле". Окрім цього, деякі мають у собі речі, які символізують особистий одяг та взуття політв'язнів Росії.

До слова: Тиждень на волі: які плани мають звільнені з російського полону бранці

Серед 86 затриманих є українці та кримські татари. За словами батька політв'язня Рустема Емірусеїнова, більшість хлопців затримали за релігійними ознаками, а також за активну позицію щодо Криму.



На капкані прикріплена бірка "Сделано в Кремле"



86 капканів розмістили на площі Ринок

Російська Федерація хапає всіх, хто буде їм цікавим. Кримські татари їм цікаві, тому що це дуже така об'єднана спільнота, а в них є така практика: тиснути на їхні релігійні об'єднання,

– пояснила виконавча директорка Центру громадських свобод Олександра Романцова.

Що можуть для політв'язнів зробити українці? Поширити про них інформацію, стати волонтерами Центру громадських свобод або ж просто — написати листа. Львів'янка Марічка Кравченко розповіла, що листується з тими, хто опинився за ґратами.

"Написала про те, що дуже важливо, що ми їх тут усі чекаємо і сподіваємося, що вони скоро повернуться", – розповіла львів'янка Марічка Кравченко.

Листи можна пересилати до Центру громадських свобод – згодом через адвокатів їх передадуть бранцям Кремля. Але писати треба лише російською, щоб тамтешня цензура пропустила.

Що відомо про звільнення українських бранців Кремля?7 вересня відбувся обмін полоненими. Тоді з російського полону повернулися 35 українців. Серед них – 24 військовополонених моряків, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович, Олег Сенцов, Євген Панов та Едем Бекіров.



В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу



Політв'язні Кремля повернулися в Україну / інфографіка 24 каналу