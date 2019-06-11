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      У центрі Львова запрацювала історична аптека: ефектні фото

      Нова тема 199 Читать новость на русском

      Історична аптека у центрі Львова відновила свою роботу. Відтепер на площі Адама Міцкевича, 8 працюватиме одна з аптек мережі "D.S.". Ця компанія власним коштом відновила 100-річний інтер’єр та цільове призначення старовинного фармацевтичного закладу.

      Генеральний директор, співвласник мережі аптек "D.S." Олег Никулишин наголосив, що це вже друга аптека їхньої мережі.

      "Було дуже важливо як для нашої компанії, так і для міста зробити такий проект спільно навіть з міською радою", – відповів він.

      Реставрація тривала у межах програми збереження історичних аптек у центральній частині Львова.

      Близько року часу ця аптека була закритою. Протягом кількох років тут тривала боротьба, щоби саме тут аптека була, в цьому історичному місці, де багато львів’ян по старій звичці сюди заходили,
      – заявив заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

      Чому аптека є історичною?

      Нові орендарі залишать автентичну назву закладу "Аптека на Марійській площі". В приміщенні зберегли цінні історичні інтер’єри 20-х років минулого століття — меблі, люстри та навіть дерев’яне окантування стелі.

      Як виглядає історична аптека "D.S.":  фото


      "Тепер, як я буду думати, де купувати ліки, то напевне піду до аптеки "D.S.". Хоча би через те, що вони вклали свої кошти фактично в справу збереження архітектури Львова й інтер’єрів львівських кам’яниць", – наголосила начальниця управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко-Швець.

      Зазначимо, що це вже другий старовинний аптечний заклад, збережений і відновлений мережею аптек "D.S.". Перший – аптека "Під Угорською короною" на площі Соборній, яку було реанімовано 2012 року.

      Що відомо про історичну аптеку мережі "D.S." та її засновника? Аптеку на Марійській площі у Львові відкрив Стефан Штенцель у 1922 році, отримавши право власності від Антонія Граблевського, який володів аптекою від 1914 року. Нове приміщення аптеки – у знаній кам’яниці Шпрехера – вирізнялося стилем й елегантністю. Особливої врочистості інтер’єру надали касетна стеля, люстри з бронзи, позолочені декоративні елементи меблів.

      У Львові вперше відділили рецептурний відділ від безрецептурного, що практикувалося за кордоном і було зручно для відвідувачів. Стефан Штенцель добре знався на виготовленні косметичних засобів. Радянська влада обійшлася з талановитим фармацевтом дуже жорстоко – разом із донькою його вивезли до Сибіру, аптеку націоналізували.

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      Теги: Новини України Новини нерухомості України Новини нерухомості Новини Львова Історія
      Джерело: 24 канал
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