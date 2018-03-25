У центрі Львова жінці на голову впала брила льоду

24 березня у самісінькому центрі Львова, а саме на площі Ринок поблизу Ратуші, 38-річній жінці з даху одного із будинків упала брила льоду.

Як розповіли на "Гарячій лінії міста Львова", внаслідок інциденту жінка отримала гематому потиличної ділянки, однак від госпіталізації відмовилася, пише Zaxid.net.

Читайте також: Як отримати компенсацію за падіння на слизькій дорозі: юридичні поради

"Через температурні перепади, на дахах будівель утворюються нагромадження снігу та бурульки. Танучи, вони можуть ламатися та падати, чим становлять небезпеку для пішоходів. Особливу небезпеку вони становлять у старих кварталах міста, де тротуари безпосередньо прилягають до будинків. Тому закликаємо мешканців міста бути обережними", – підкреслили своєю чергою в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення Львівської міськради.

Як зазначає видання, аби вберегтися від падіння снігу з дахів чи бурульок, слід дотримуватись основних правил безпеки:

– проходячи повз будинки чи високі дерева, необхідно переконатися у відсутності загрози падіння скупчень снігу чи льодових наростів;



– не ходити під дахами будівель та інших споруд, а також під балконами, обираючи найбільш безпечний маршрут руху;



– не заходити за межі встановлених огорож, а в місцях їх відсутності самому звертати увагу на наявність небезпечних утворень з криги та снігу на дахах будинків і оминати їх;



– власникам автотранспорту не слід припарковувати свої машини біля будинків;



– обов’язково попереджати дітей про небезпеку падіння снігу та бурульок.