У центрі Москви горів торговий центр, 3 тисячі людей евакуювали: фото і відео з місця пожежі

У торговому комплексі "Атріум" в самому центрі Москви сталась пожежа. З будівлі довелось евакуювати майже 3 тисячі відвідувачів.

Як пишуть росЗМІ, загорання сталось на даху торгового центру.

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Очевидці розповідають, що увесь верхній поверх будівлі затягнуло димом.

За попередніми даними, пожежа почалася з утеплювача оббивки.

Місцеві надзвичайники звітують, що вогонь уже вдалось загасити і постраждалих немає.

На фото і відео з місця пожежі видно дим та вогонь на верхньому поверсі торгового центру і чимало людей на вулиці біля нього.

В Москве горит торговый центр «Атриум». Посетителей просят покинуть здание «по техническим причинам»



Фото: «МБХ медиа» pic.twitter.com/QoBk4GB8Da — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 27 червня 2018 р.

Нагадаємо, 25 березня у російському місті Кемерово у торговому центрі "Зимова вишня" спалахнула масштабна пожежа. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. Тоді загинуло 60 осіб, серед яких 40 дітей.