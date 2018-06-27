У центрі Москви горів торговий центр, 3 тисячі людей евакуювали: фото і відео з місця пожежі
У торговому комплексі "Атріум" в самому центрі Москви сталась пожежа. З будівлі довелось евакуювати майже 3 тисячі відвідувачів.
Як пишуть росЗМІ, загорання сталось на даху торгового центру.
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Очевидці розповідають, що увесь верхній поверх будівлі затягнуло димом.
За попередніми даними, пожежа почалася з утеплювача оббивки.
Місцеві надзвичайники звітують, що вогонь уже вдалось загасити і постраждалих немає.
На фото і відео з місця пожежі видно дим та вогонь на верхньому поверсі торгового центру і чимало людей на вулиці біля нього.
Нагадаємо, 25 березня у російському місті Кемерово у торговому центрі "Зимова вишня" спалахнула масштабна пожежа. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. Тоді загинуло 60 осіб, серед яких 40 дітей.