У центрі Москви іноземним вболівальникам роздавали листівки на підтримку Сенцова: відео

Актори московського Teaтр.doc у центрі Москви роздавали іноземним вболівальникам, які приїхали в Росію на ЧС-2018, листівки на підтримку незаконно ув'язненого в РФ українського режисера Олега Сенцова.

Інформаційні листівки про Олега Сенцова, який голодує вже понад місяць, були іспанською та англійською мовами, пише "Новая газета".

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Дехто з іноземних вболівальників охоче фотографувався з плакатом з написом #FreeSentsov, інші ж казали, що не хочуть змішувати "спорт із політикою".

Акція тривала приблизно годину, поки московська поліція не затримала акторів.



Російських акторів затримали під час акції на підтримку Сенцова у Москві

Дивіться відео, як у Москві роздавали листівки на підтримку Сенцова:

Раніше у понеділок активісти у Ризі пообіцяли, що щотижня будуть пікетувати посольство Росії, вимагаючи звільнення незаконно утримуваних Кремлем українців.

Нагадаємо, вранці 15 червня українська омбудсвумен Людмила Денісова прибула до російського міста Лабитнангі, де планувала відвідати у колонії незаконно ув’язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова. Проте у російській колонії відмовилися допустити українського омбудсмена до зустрічі з Сенцовим, не повідомивши про стан здоров’я утримуваного українця.