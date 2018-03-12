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У центрі Москви на знак протесту чоловік влаштував підпал біля входу в приймальню ФСБ

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Приймальня ФСБ у Москві (ліворуч)
Приймальня ФСБ у Москві (ліворуч) / Соцмережі

Надвечір 12 березня чоловік влаштував підпал стіни біля входу до приймальні Федеральної служби безпеки РФ, яка розташовується на вулиці Кузнецький міст у Москві.

Як повідомляє інформаційна агенція ТАСС з посиланням на джерела у правоохоронних органах, зловмисником виявився житель Астрахані.

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"Співробітники поліції та ФСБ затримали 66-річного жителя Астрахані, який облив запалювальною рідиною стіну біля входу до приймальні ФСБ і влаштував підпал", – зауважив співрозмовник ресурсу.

Як підкреслює джерело агенції, чоловік сам повідомив, що організував підпал, а зробив він це на знак протесту, щоправда коментувати свої дії більш детально відмовився.

Також зазначається, що у палія було вилучено плакат опозиційного змісту.

"Поліцейські склали щодо чоловіка адміністративний протокол за статтею "Дрібне хуліганство", – додав правоохоронець.

Теги: Новини Росії Кримінальні новини Москва ФСБ Пожежа
Джерело: 24 Канал
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