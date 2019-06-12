У Москві на марші підтримки журналіста Голунова затримали понад 200 осіб: фото, відео

У день Росії, в центрі Москви проходить марш на підтримку журналіста видання "Медуза" Івана Голунова, якого напередодні затримували та звинувачували у спробі збуту наркотиків. Російські правоохоронці вже затримали на протестах понад 200 осіб, серед яких журналісти різних ЗМІ та опозиційний політик Олексій Навальний.

Загалом на марш вийшли більше 1200 активістів. Вони розпочали ходу біля станції метро "Чисті ставки" і закінчили біля будівлі ГУ МВС у Москві на вулиці Петрівці, 38.

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Спочатку співробітники Росгвардії і ОМОНу затримували людей в футболках з написом "Ми Іван Голунов". Проте потім затримувати почали усіх під ряд. Людей розводять у п'ять різних відділків поліції в Москві.

У Москві затримують активістів, які вийшли на підтримку журналіста Голунова

Затримання були дуже жорстокими. На відео видно, що співробітники правоохоронних органів в шоломах і бронежилетах вихоплювали людей з натовпу і під крики "Ганьба!" волокли в автозак, де обшуковували і відправляли у відділки.

Частина центру Москви перекрита щільним оточенням зі співробітників Росгвардії та спецпризначенців.



Правоохоронці у центрі Москви на марші за підтримку Голунова

Активісти планували протести ще до того, як 11 червня справу проти Голунова закрили. Проте вони вирішили все одно провести марш.

На марше в поддержку Ивана Голунова задержаны уже больше 35 человек. Среди них Алексей Навальный. Полиция и Росгвардия продолжают задерживать людейhttps://t.co/qFdG6RhVzx pic.twitter.com/7JDo3qL8hT — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) June 12, 2019

Серед затриманих – політики Олексій Навальний, Дмитро Дьомушкін та журналісти "Медузи" Ілля Жегульов і Андрій Перцев, кореспондент телеканалу "Дождь" Василь Полонський, головний редактор "МБХ медіа" Вероніка Куцилло та інші представники ЗМІ.

12 июня на марш в защиту Голунова пришли прыщавые рюкзаки и Навальный.

Навального задержали.Голунов не пришёл.Всё.Расходимся. pic.twitter.com/Ui32D8l0uQ — Яковлева Наталья (@master1152011) June 12, 2019

Що відомо про справу проти Голунова?Іван Голунов – журналіст відділу розслідувань видання Meduza. Його на 2 місяці взяли під домашній арешт у Москві 6 червня та звинуватили у замаху на збут наркотиків у великих розмірах. Насправді ж журналістові підкинули наркотики, а ще жорстоко його побили, переконують колеги Голунова.



Затримання журналіста викликало безпрецедентне суспільне обурення - за Голунова заступилися не тільки колеги, але й політики та артисти.



11 червня після всеросійських мітингів справу проти Голунова закрили і звільнили його через відсутність доказів провини. Вже 12 червня Голунов має вийти на волю з-під домашнього арешту. Поліцейських, які затримували журналіста, відсторонили від роботи до закінчення службової перевірки.

Протести у центрі Москви тривають, а правоохоронці продовжують затримувати активістів.

На Кузнецком мосту скандируют: Я/Мы Иван Голунов pic.twitter.com/qd2VdreSq0 — МБХ Медиа (@MBKhMedia) June 12, 2019