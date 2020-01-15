У центрі Одеси частина фасаду впала на голову перехожій: фото

Інцидент трапився на вулиці Успенській. Жінка проходила повз будинок під номером 10, коли їй на голову впав шматок карнизу. Він відбився від балкону будівлі.

Інцидент описала сестра потерпілої Катерина Агафонова-Доброєр на своїй фейсбук-сторінці.

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Йдучи вулицею, вона почула шум і почала відбігати від будівлі, але відвалився шматок карнизу та впав їй на голову. Завдяки цьому удар був не такий сильний ... Травма м'яких тканин, струс. У "швидкій" сказали, що все могло бути набагато гірше,

– написала вона.

Водночас, жінка додала, що за фактом цього інциденту її сестра звернулася до поліції.

"Але чи буде щось робитися – питання. Ми ходимо під цими будинками кожен день, з дітьми, колясками. Часто автомобілі паркуються так, що на безпечну відстань від будинку відійти просто немає можливості. Бережіть себе – надягайте шоломи", – підсумувала жінка.