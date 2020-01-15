12:19
15 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Танець Путіна з Бушем. Невиліковна Поклонська
      Вєсті Кремля
      21:59, 14 січня
      Вєсті.UA: "Квартал 95" атакують російські хакери. ОПЗЖ лякає українців
      Вєсті.UA
      19:49, 14 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ВЕРХОВНА РАДА

      У центрі Одеси частина фасаду впала на голову перехожій: фото

      172 Читать новость на русском
      На жінку впав шматок карнизу в центрі Одеси / Фото із соцмереж

      Інцидент трапився на вулиці Успенській. Жінка проходила повз будинок під номером 10, коли їй на голову впав шматок карнизу. Він відбився від балкону будівлі.

      Інцидент описала сестра потерпілої Катерина Агафонова-Доброєр на своїй фейсбук-сторінці.

      Дивіться також: У столичній лікарні дитину привалило металевими дверима: фото

      Йдучи вулицею, вона почула шум і почала відбігати від будівлі, але відвалився шматок карнизу та впав їй на голову. Завдяки цьому удар був не такий сильний ... Травма м'яких тканин, струс. У "швидкій" сказали, що все могло бути набагато гірше,
      – написала вона.

      Водночас, жінка додала, що за фактом цього інциденту її сестра звернулася до поліції.

      "Але чи буде щось робитися – питання. Ми ходимо під цими будинками кожен день, з дітьми, колясками. Часто автомобілі паркуються так, що на безпечну відстань від будинку відійти просто немає можливості. Бережіть себе – надягайте шоломи", – підсумувала жінка.

       

      Гороскоп на 15 січня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      10388
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини Одеси Надзвичайні ситуації Постраждалі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:11 Справа Шеремета: адвокати оприлюднили показові документи для виправдання Антоненка. Ексклюзив
      Катерина Петренко 60
      сьогодні , 09:02 День народження Вікіпедії: те, чого ви могли не знати про популярну енциклопедію
      Михайло Года 1798
      сьогодні , 08:50 Аваков може перетворити Зеленського на маріонетку: ексклюзивне інтерв'ю з Дмитром Гнапом
      Олена Трибушна 1759
      14 січня , 00:32 Алергія на домашніх тварин: що саме провокує алергічні реакції
      601
      сьогодні , 08:40 Время уходить от совковой уравниловки, или Дешева рыбка – плохая юшка: о зарплатах депутатов
      Борислав Береза 464
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук