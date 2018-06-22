У центрі Одеси зіткнулися Nissan та Opel

Зіткнення автомобілів сталося сьогодні, 22 червня, біля 01:00 на перехресті вулиць Ришельєвської та Буніна в центрі Одеси.

Про це повідомив сайт Думська з посиланням на прес-службу Патрульної поліції Одеси.

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Зазначається, що від удару Nissan викинуло на металічний стовп.

Після ДТП водія Opel доправили до лікарні на діагностику.



Після зіткнення з Opel авто викинуло на металевий стовп.

Матеріали події були зафіксовані та оформллені слідчим. Наразі триває слідство, в ході якого поліція планує встановити всі обставини аварії.



У центрі Одеси зіткнулися автомобілі Opel та Nissan