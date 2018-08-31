Олександра Захарченка вбили в центрі окупованого Донецька

Загинув ватажок проросійських бойовиків Донеччини Олександр Захарченко внаслідок вибуху у центрі окупованого Донецька, який стався 31 серпня в ресторані "Сепаратист".

Про це повідомляють джерела Life.ru з місця подій.

Читайте також: Захарчена вбили у Донецьку: окупанти повідомляють ще про пораненого "міністра"

Як зазначають сепаратиські ЗМІ, місце вибуху оточене силовиками бойовиків. Поруч з кафе помічені машини з кортежу ватажка "ДНР" Олександра Захарченко. Заклад "Сепаратист" знаходиться на бульварі Пушкіна.



Місце вбивства Захарченка

Також повідомляється, що унаслідок вибуху двоє охоронців Захарченка дістали поранення. У місті, згідно з даними бойовиків, через загибель Захарченка запровадили додаткові заходи безпеки.



Місце вбивства Захарченка

ОБСЄ підтвердила факт вибуху в центрі Донецька, однак чи загинув Захарченко – у СММ не знають.

Інформацію про загибель офіційно пітвердили в адміністрації ватажка бойовика.

"На жаль, глава "ДНР" Олександр Захарченко загинув в результаті терористичного акту. Подробиці уточнюються", – заявили в адміністрації проросійських бойовиків.