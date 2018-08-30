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У центрі Риму завалилася церква

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В Італії обвалилася церква
В Італії обвалилася церква / Фото з вільних джерел

В центрі Риму 30 серпня обвалився дах церкви Сан-Джузеппе-деі-Фаленьямі, розташованої близько античного форуму.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

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Зазначається, що у момент руйнування церква була закрита для відвідування. Даних про постраждалих немає. Наразі невідомо, що стало причиною обвалення.

Руйнування церкви в Італії
Руйнування церкви в Італії

У результаті падіння шматків покрівлі отримала пошкодження антична Мамертинская в'язниця, розташована під церквою.

Нагадаємо, 14 серпня в італійському місті Генуя під час грози обвалилась частина автомобільного мосту Моранді, що на висоті 45 метрів проходив над річкою Полчевера. Внаслідок обвалу споруди загинуло понад 43 людей.

Джерело: 24 Канал
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