У центрі Риму завалилася церква
В центрі Риму 30 серпня обвалився дах церкви Сан-Джузеппе-деі-Фаленьямі, розташованої близько античного форуму.
Про це повідомляє Corriere della Sera.
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Зазначається, що у момент руйнування церква була закрита для відвідування. Даних про постраждалих немає. Наразі невідомо, що стало причиною обвалення.
Руйнування церкви в Італії
У результаті падіння шматків покрівлі отримала пошкодження антична Мамертинская в'язниця, розташована під церквою.
Нагадаємо, 14 серпня в італійському місті Генуя під час грози обвалилась частина автомобільного мосту Моранді, що на висоті 45 метрів проходив над річкою Полчевера. Внаслідок обвалу споруди загинуло понад 43 людей.
Джерело: 24 Канал
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