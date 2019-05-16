У церкві на Львівщині знищили унікальні розписи столітньої давнини: шокуючі фото

У церкві Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ у селищі Славське, що на Львівщині, під час ремонту руйнують настінні розписи відомих українських художників Модеста Сосенка і Юліана Буцманюка.

Як повідомив художник-реставратор вищої категорії Андрій Почеква виданню Zaxid.net, науковців та фахівців з охорони історичної спадщини неодноразово звертались з проханням припинити ремонтні роботи.

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Він пояснив, що будівельні роботи у церкві можна проводити лише за участі відповідних органів, адже храм є пам'яткою архітектури місцевого значення.



Унікальний розпис початку XX століття

"Олег Кончевич (головний архітектор Сколівського району, – 24 канал) мені зателефонував. За його словами, залишилась лише частина розписів на куполі церкви, проте, усі автентичні розписи Модеста Сосенка та Юліана Бацманюка уже збили і виносять з церкви разом з іншим будівельним сміттям", – заявив Андрій Почеква.



Ремонтні роботи у церкві



Ремонтні роботи ведуться попри скарги науковців

Настоятель храму отець Андрій Петришин підтримує проведення ремонтних робіт. За його словами, з цінного у церкві лише іконостас.

"Я вже вам казав – з цінного там лише іконостас, який ми закриваємо, поки не буде грошей на реставрацію. Все інше не має цінності і ми хочемо зробити інші розписи – нові і гарні", – пояснив настоятель храму.



Працівники вже збили автентичні розписи

Через інцидент фахівці хочуть звернутись у відповідні органи, аби винних було притягнуто до відповідальності.

Чим унікальна церква Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ у Славську? У 1901 році архітектор Василь Нагірний за підтримки митрополита Андрея Шептицького створив проект церкви. Через вісім років її інтер'єр почав розписувати відомий художник Модест Сосенко. Частину розписів створив відомий художник першої половини XX століття Юліан Бацманюк.