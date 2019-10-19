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      "У цій галузі багато бандитів": що уряд зробив за 50 днів і як готується до нових реформ

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      Готують приватизацію 800 державних підприємств
      Готують приватизацію 800 державних підприємств / Ілюстративне фото (pixabay)

      Про приватизацію перших 800 державних підприємств, про ринок землі, ринок праці, зміни в оборонці та навіть про реформи спиртової галузі розповів у фейсбуці міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.

      Міністр назвав два головні результати, на його думку, роботи уряду: початок реформи ринку землі й початок масштабної приватизації: "Переданий законопроєкт у ВР по обігу землі. Сформований перелік 800 підприємств на приватизацію". 

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      Милованов додав: "Важливо: розпочата робота над створення фонду національного багатства, який буде якісно керувати державною власністю".

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      ► Приватизація.

      На думку міністра, вона потрібна для того, щоб "на держпідприємствах перестали красти і з’явився справжній господар".

      Наразі в уряді затвердили етапи підготовки і проведення приватизації перших 800 державних підприємств.

      У держави повинні залишитися об'єкти, що гарантують її безпеку, які є природними монополіями, мають життєво важливе значення для суспільства та підприємства, чиї послуги чи товари не можуть виконуватися ринком,
      – зауважив при цьому Милованов.

      Милованов
      Тимофій Милованов / Фото LIGA.net

      ► Земля.

      Міністр написав: "Про ринок землі, боротьбу за права власників землі і боротьбу з корупцією, з тіньовими продажем та орендою державної землі – знають всі".

      Але багато робиться в інших напрямках. Наприклад, почалась реформа галузі спирту. Підготовлений законопроєкт про демонополізацію, а державні спиртові підприємства готуються на приватизацію. В цій галузі багато бандитів і вона має бути реформована,
      – додав Милованов.

      ► Оборонка.

      Милованов наголосив на процесі оновлення "Укроборонпрому".

      Зайшла повністю нова команда. Раніше закрите підприємство тепер проводитиме закупівлі відкрито – з використанням ProZorro. Про кожну закупівлю від 25 тисяч тепер можна буде дізнатися онлайн. Також оновлюємо кадри та розробляємо стратегію розвитку галузі,
      – пояснив Милованов.

      ► Ринок праці.

      За словами міністра, вже готова "нова концепція, яка дозволить людям набагато краще і швидше шукати роботу, і отримувати кращу роботу з вищою зарплатою". Причому мовиться і про навчання людей сучасним навичкам, які мають попит на ринку праці. 

      ► Інтелектуальна власність

      Захист прав інтелектуальної власності Милованов назвав критично важливим напрямком.

      Перезавантажуються відповідні комісії. Буде відбуватись реформа всієї галузі. Незабаром призначимо радника, який буде вести цю реформу,
      – сказав міністр.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Тимофій Милованов Кабінет Міністрів України Реформи Укроборонпром Приватизація
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