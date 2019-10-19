"У цій галузі багато бандитів": що уряд зробив за 50 днів і як готується до нових реформ

Про приватизацію перших 800 державних підприємств, про ринок землі, ринок праці, зміни в оборонці та навіть про реформи спиртової галузі розповів у фейсбуці міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.

Міністр назвав два головні результати, на його думку, роботи уряду: початок реформи ринку землі й початок масштабної приватизації: "Переданий законопроєкт у ВР по обігу землі. Сформований перелік 800 підприємств на приватизацію".

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Милованов додав: "Важливо: розпочата робота над створення фонду національного багатства, який буде якісно керувати державною власністю".

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► Приватизація.

На думку міністра, вона потрібна для того, щоб "на держпідприємствах перестали красти і з’явився справжній господар".

Наразі в уряді затвердили етапи підготовки і проведення приватизації перших 800 державних підприємств.

У держави повинні залишитися об'єкти, що гарантують її безпеку, які є природними монополіями, мають життєво важливе значення для суспільства та підприємства, чиї послуги чи товари не можуть виконуватися ринком,

– зауважив при цьому Милованов.



Тимофій Милованов / Фото LIGA.net

► Земля.

Міністр написав: "Про ринок землі, боротьбу за права власників землі і боротьбу з корупцією, з тіньовими продажем та орендою державної землі – знають всі".

Але багато робиться в інших напрямках. Наприклад, почалась реформа галузі спирту. Підготовлений законопроєкт про демонополізацію, а державні спиртові підприємства готуються на приватизацію. В цій галузі багато бандитів і вона має бути реформована,

– додав Милованов.

► Оборонка.

Милованов наголосив на процесі оновлення "Укроборонпрому".

Зайшла повністю нова команда. Раніше закрите підприємство тепер проводитиме закупівлі відкрито – з використанням ProZorro. Про кожну закупівлю від 25 тисяч тепер можна буде дізнатися онлайн. Також оновлюємо кадри та розробляємо стратегію розвитку галузі,

– пояснив Милованов.

► Ринок праці.

За словами міністра, вже готова "нова концепція, яка дозволить людям набагато краще і швидше шукати роботу, і отримувати кращу роботу з вищою зарплатою". Причому мовиться і про навчання людей сучасним навичкам, які мають попит на ринку праці.

► Інтелектуальна власність

Захист прав інтелектуальної власності Милованов назвав критично важливим напрямком.

Перезавантажуються відповідні комісії. Буде відбуватись реформа всієї галузі. Незабаром призначимо радника, який буде вести цю реформу,

– сказав міністр.

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