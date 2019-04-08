09:11
8 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля.Слівкі: Головний російський шаман Шойгу. Автомобільний вандал Путін
      Вєсті Кремля
      23:54, 6 квітня
      Вєсті.UA.Жир: Ляшко захотів у тюрму. Українські олігархи різко збідніли
      Вєсті.UA
      18:41, 6 квітня
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Український Крим. Частина 1
      Згадати все
      01:03, 6 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      У ЦВК нагадали, де повинні дебатувати Зеленський та Порошенко

      526 Читать новость на русском
      Офіційні дебати кандидатів повинні відбутися у студії Суспільного, – ЦВК
      Офіційні дебати кандидатів повинні відбутися у студії Суспільного, – ЦВК / Колаж 24 каналу

      Офіційні дебати між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком за кошт державного бюджету мають проводитися у студії Суспільного.

      Це підтверджує постанова ЦВК від 5 травня 2014 року, повідомила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна.

      Читайте також: ЦВК призначила другий тур президентських виборів

      Так, у вимогах до місця проведення дебатів змінилась хіба що адреса студії.

      Там лише вказана стара адреса на вулиці Мельникова, яка зараз – Юрія Іллєнка. Але адреса та ж сама. Це вже приміщення суспільної телерадіокомпанії. Саме там мають проводитись дебати. Це теледебати, які мають бути обов’язково проведені у відповідності до законодавства,
      – наголосила вона.

      Голова ЦВК наголосила, кошти на проведення дебатів за рахунок державного бюджету були закладені ще у 2018 році.

      "Важливою характеристикою цих дебатів є те, що вони оплачуються з коштів державного бюджету, розпорядником яких є ЦВК. Безумовно, ці кошти були закладені ще у 2018 році. Це частина виборчого процесу", – пояснила Сліпачук.

      Зазначимо, у штабі Володимира Зеленського заявили, що вже ведуть активні перемовини із Суспільним щодо проведення теледебатів між кандидатами у президенти. Глава Суспільного Зураб Аласанія нібито сказав, що готовий провести дебати будь-де, "хоч на Марсі"

      Зі свого боку, у Суспільному зазначили: витрати на теледебати між Зеленським і Порошенком на НСК "Олімпійський" можуть обійтися в один мільйон доларів. Також представники мовника пообіцяли провести жорсткі дебат

      Як розвивається історія з дебатами Зеленського та Порошенка?Коли за результатами екзит-полів стало зрозуміло, що до другого туру виборів президента проходять Зеленський та Порошенко, чинний президент викликав шоумена на дебати. Зеленський погодився, хоча невдовзі після цього у його штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві. Згодом Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати та висунув умову, що дискусія має відбутися на стадіоні "Олімпійський". І Порошенко погодився, знявши відео у відповідь зі словами: "Стадіон, так стадіон". Зараз Національна суспільна телерадіокомпанія України готується до проведення цих дебатів. Дебати зазвичай відбуваються перед днем тиші. Цього разу день дебатів припадає на 19 квітня. Щоправда, у Петра Порошенка вже з’явилася нова пропозиція, з якою він звернувся до штабу Зеленського – провести дебати на НСК "Олімпійський" 14 квітня.

      як зеленський та порошенко обмінялись відеозверненнями
      blog_ava
      У Києві сталася масштабна пожежа в приватному секторі – згоріли три будинки (фото, відео)
      сьогодні
      955
      Теги: Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 7 квітня: ЦВК опрацювала всі протоколи, нова пропозиція Порошенка щодо дебатів
      сьогодні , 08:10 Головні новини 7 квітня: ЦВК опрацювала всі протоколи, нова пропозиція Порошенка щодо дебатів
      2915
      Віртуальний кандидат, наркотрафік для терористів і ґвалт довкола дебатів: топ-5 блогів тижня
      7 квітня , 22:00 Віртуальний кандидат, наркотрафік для терористів і ґвалт довкола дебатів: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 519
      Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
      7 квітня , 20:02 Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
      Юлія Турелик 8930
      Найсмішніші меми тижня: чувачі так чувачі, епопея з аналізами і літаюча корова
      7 квітня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: чувачі так чувачі, епопея з аналізами і літаюча корова
      3403
      "Шахтар" у серії пенальті вибив "Динамо" з Кубка України: відео
      7 квітня , 19:43 "Шахтар" у серії пенальті вибив "Динамо" з Кубка України: відео
      3455
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук