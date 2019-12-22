У ЦВК підбили перші підсумки виборів до Об’єднаних територіальних громад

22 грудня з 8 до 20 години в Україні тривало голосування на перших виборах депутатів сільських, селищних і міської рад об’єднаних територіальних громад. Також українці обирали відповідних сільських, селищних і міського голів.

Як повідомили у пресслужбі Центральної виборчої комісії, протягом дня явка коливалася від 4,4% до 54%.

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Станом на 12:00 лідерами з явки виборців стали такі об’єднані територіальні громади:

Кіровоградська область (у Злинській сільській об’єднаній територіальній громаді Маловисківського району явка виборців склала 35% );

(у Злинській сільській об’єднаній територіальній громаді Маловисківського району явка виборців склала ); Полтавська область (у Зіньківській міській ОТГ Зіньківського району та Петрівській сільській ОТГ Чутівського району – по 35% );

(у Зіньківській міській ОТГ Зіньківського району та Петрівській сільській ОТГ Чутівського району – по ); Чернігівська область (у Понорницькій селищній ОТГ Коропського району – 33,7% );

(у Понорницькій селищній ОТГ Коропського району – ); Донецька область (у Криворізькій сільській ОТГ Добропільського району – 32% );

(у Криворізькій сільській ОТГ Добропільського району – ); Житомирська область (у Старосілецькій сільській ОТГ Коростишівського району – 32%).

Натомість найнижчою явка виборців була у таких ОТГ:

Закарпатська область (у Довжанській сільській ОТГ Іршавського району – 4,4% , у Зарічанській сільській ОТГ Іршавського району – 4,5% , у Косоньській сільській ОТГ Берегівського району – 5,6% );

(у Довжанській сільській ОТГ Іршавського району – , у Зарічанській сільській ОТГ Іршавського району – , у Косоньській сільській ОТГ Берегівського району – ); Івано-Франківська область (у Підгайчиківській сільській ОТГ Коломийського району – 7,25% , у Пасічнянській сільській ОТГ Надвірнянського району – 7,25 % );

(у Підгайчиківській сільській ОТГ Коломийського району – , у Пасічнянській сільській ОТГ Надвірнянського району – ); Волинська область (у Сошичненській сільській ОТГ Камінь-Каширського району – 8%).

У Центрвиборчкому підкреслюють, що станом на 15:00 показники у всіх регіонах суттєво зросли.

Тепер лідерами з явки виборців стали:

Житомирська область (у Старосілецькій сільській ОТГ Коростишівського району явка виборців склала 54% );

(у Старосілецькій сільській ОТГ Коростишівського району явка виборців склала ); Хмельницька область (у Сахновецькій сільській ОТГ Ізяславського району – 54% , у Сахновецькій сільській ОТГ Старокостянтинівського району – 53,3% );

(у Сахновецькій сільській ОТГ Ізяславського району – , у Сахновецькій сільській ОТГ Старокостянтинівського району – ); Чернігівська область (у Понорницькій селищній ОТГ Коропського району – 53% , у Талалаївській сільській ОТГ Ніжинського району – 51% , у Сухополов’янській сільській ОТГ Прилуцького району – 50% );

, у Талалаївській сільській ОТГ Ніжинського району – , у Сухополов’янській сільській ОТГ Прилуцького району – ); Волинська область (у Доросинівській сільській ОТГ Рожищенського району – 52% );

); Вінницька область (у Махнівській сільській ОТГ Козятинського району – 50%).

А найменше людей голосували у:

Закарпатська область (у Косоньській сільській ОТГ Берегівського району – 14% , у Зарічанській сільській ОТГ Іршавського району – 19,7% , у Горондівській сільській ОТГ Мукачівського району – 17,1% );

(у Косоньській сільській ОТГ Берегівського району – , у Зарічанській сільській ОТГ Іршавського району – , у Горондівській сільській ОТГ Мукачівського району – ); Івано-Франківська область (у Пасічнянській сільській ОТГ Надвірнянського району – 16,44% );

(у Пасічнянській сільській ОТГ Надвірнянського району – ); Харківська область (у Курилівській сільській ОТГ Куп’янського району – 23,4%).

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Зауважимо, що результати голосовування на виборах до ОТГ обіцяють оголосити одразу після нового року – 1 січня.

Що відомо про ОТГ в Україні