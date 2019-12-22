У ЦВК підбили перші підсумки виборів до Об’єднаних територіальних громад
22 грудня з 8 до 20 години в Україні тривало голосування на перших виборах депутатів сільських, селищних і міської рад об’єднаних територіальних громад. Також українці обирали відповідних сільських, селищних і міського голів.
Як повідомили у пресслужбі Центральної виборчої комісії, протягом дня явка коливалася від 4,4% до 54%.
Радимо ознайомитися! Вибори до об'єднаних територіальних громад: де зафіксували порушення
Станом на 12:00 лідерами з явки виборців стали такі об’єднані територіальні громади:
- Кіровоградська область (у Злинській сільській об’єднаній територіальній громаді Маловисківського району явка виборців склала 35%);
- Полтавська область (у Зіньківській міській ОТГ Зіньківського району та Петрівській сільській ОТГ Чутівського району – по 35%);
- Чернігівська область (у Понорницькій селищній ОТГ Коропського району – 33,7%);
- Донецька область (у Криворізькій сільській ОТГ Добропільського району – 32%);
- Житомирська область (у Старосілецькій сільській ОТГ Коростишівського району – 32%).
Натомість найнижчою явка виборців була у таких ОТГ:
- Закарпатська область (у Довжанській сільській ОТГ Іршавського району – 4,4%, у Зарічанській сільській ОТГ Іршавського району – 4,5%, у Косоньській сільській ОТГ Берегівського району – 5,6%);
- Івано-Франківська область (у Підгайчиківській сільській ОТГ Коломийського району – 7,25%, у Пасічнянській сільській ОТГ Надвірнянського району – 7,25 %);
- Волинська область (у Сошичненській сільській ОТГ Камінь-Каширського району – 8%).
У Центрвиборчкому підкреслюють, що станом на 15:00 показники у всіх регіонах суттєво зросли.
Тепер лідерами з явки виборців стали:
- Житомирська область (у Старосілецькій сільській ОТГ Коростишівського району явка виборців склала 54%);
- Хмельницька область (у Сахновецькій сільській ОТГ Ізяславського району – 54%, у Сахновецькій сільській ОТГ Старокостянтинівського району – 53,3%);
- Чернігівська область (у Понорницькій селищній ОТГ Коропського району – 53%, у Талалаївській сільській ОТГ Ніжинського району – 51%, у Сухополов’янській сільській ОТГ Прилуцького району – 50%);
- Волинська область (у Доросинівській сільській ОТГ Рожищенського району – 52%);
- Вінницька область (у Махнівській сільській ОТГ Козятинського району – 50%).
А найменше людей голосували у:
- Закарпатська область (у Косоньській сільській ОТГ Берегівського району – 14%, у Зарічанській сільській ОТГ Іршавського району – 19,7%, у Горондівській сільській ОТГ Мукачівського району – 17,1%);
- Івано-Франківська область (у Пасічнянській сільській ОТГ Надвірнянського району – 16,44%);
- Харківська область (у Курилівській сільській ОТГ Куп’янського району – 23,4%).
Зверніть увагу! Місцеві вибори 2020: у "Слузі народу" пояснили особливості формату
Зауважимо, що результати голосовування на виборах до ОТГ обіцяють оголосити одразу після нового року – 1 січня.
Що відомо про ОТГ в Україні
- Об'єднана територіальна громада – добровільне об'єднання мешканців декількох сіл, селищ чи міст в один адміністративний центр.
- Створення ОТГ в Україні стало можливим завдяки реформі децентралізації.
- Протягом майже чотирьох попередніх років, з 25 жовтня 2015 року до 30 червня 2019 року, перші місцеві вибори провели в 896 об'єднаних територіальних громадах.
- Після проведення виборів 22 грудня та 29 грудня 2019 року загальна кількість ОТГ, в яких пройшли перші місцеві вибори, становитиме 988.
Вибір редакції
-
Головні новини 22 грудня: вибори в ОТГ, можливий зрив обміну полоненими і "святкові" чергисьогодні , 22:01
-
Обмін полоненими до Нового року, імовірно, не відбудеться: Кремль заявив про нову "перешкоду"сьогодні , 19:31
-
На кордоні з Польщею утворились довжелезні передноворічні черги: що відомосьогодні , 18:07