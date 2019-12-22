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      У ЦВК підбили перші підсумки виборів до Об’єднаних територіальних громад

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      В Україні відбулися вибори до ОТГ: перші результати / 24 канал

      22 грудня з 8 до 20 години в Україні тривало голосування на перших виборах депутатів сільських, селищних і міської рад об’єднаних територіальних громад. Також українці обирали відповідних сільських, селищних і міського голів.

      Як повідомили у пресслужбі Центральної виборчої комісії, протягом дня явка коливалася від 4,4% до 54%.

      Радимо ознайомитися! Вибори до об'єднаних територіальних громад: де зафіксували порушення

      Станом на 12:00 лідерами з явки виборців стали такі об’єднані територіальні громади:

      • Кіровоградська область (у Злинській сільській об’єднаній територіальній громаді Маловисківського району явка виборців склала 35%);
      • Полтавська область (у Зіньківській міській ОТГ Зіньківського району та Петрівській сільській ОТГ Чутівського району – по 35%);
      • Чернігівська область (у Понорницькій селищній ОТГ Коропського району – 33,7%);
      • Донецька область (у Криворізькій сільській ОТГ Добропільського району – 32%);
      • Житомирська область (у Старосілецькій сільській ОТГ Коростишівського району – 32%).

      Натомість найнижчою явка виборців була у таких ОТГ:

      • Закарпатська область (у Довжанській сільській ОТГ Іршавського району – 4,4%, у Зарічанській сільській ОТГ Іршавського району – 4,5%, у Косоньській сільській ОТГ Берегівського району – 5,6%);
      • Івано-Франківська область (у Підгайчиківській сільській ОТГ Коломийського району – 7,25%, у Пасічнянській сільській ОТГ Надвірнянського району – 7,25 %);
      • Волинська область (у Сошичненській сільській ОТГ Камінь-Каширського району – 8%).

      У Центрвиборчкому підкреслюють, що станом на 15:00 показники у всіх регіонах суттєво зросли.

      Тепер лідерами з явки виборців стали:

      • Житомирська область (у Старосілецькій сільській ОТГ Коростишівського району явка виборців склала 54%);
      • Хмельницька область (у Сахновецькій сільській ОТГ Ізяславського району – 54%, у Сахновецькій сільській ОТГ Старокостянтинівського району – 53,3%);
      • Чернігівська область (у Понорницькій селищній ОТГ Коропського району – 53%, у Талалаївській сільській ОТГ Ніжинського району – 51%, у Сухополов’янській сільській ОТГ Прилуцького району – 50%);
      • Волинська область (у Доросинівській сільській ОТГ Рожищенського району – 52%);
      • Вінницька область (у Махнівській сільській ОТГ Козятинського району – 50%).

      А найменше людей голосували у:

      • Закарпатська область (у Косоньській сільській ОТГ Берегівського району – 14%, у Зарічанській сільській ОТГ Іршавського району – 19,7%, у Горондівській сільській ОТГ Мукачівського району – 17,1%);
      • Івано-Франківська область (у Пасічнянській сільській ОТГ Надвірнянського району – 16,44%);
      • Харківська область (у Курилівській сільській ОТГ Куп’янського району – 23,4%).

      Зверніть увагу! Місцеві вибори 2020: у "Слузі народу" пояснили особливості формату

      Зауважимо, що результати голосовування на виборах до ОТГ обіцяють оголосити одразу після нового року – 1 січня.

      Що відомо про ОТГ в Україні

      • Об'єднана територіальна громада – добровільне об'єднання мешканців декількох сіл, селищ чи міст в один адміністративний центр.
      • Створення ОТГ в Україні стало можливим завдяки реформі децентралізації.
      • Протягом майже чотирьох попередніх років, з 25 жовтня 2015 року до 30 червня 2019 року, перші місцеві вибори провели в 896 об'єднаних територіальних громадах.
      • Після проведення виборів 22 грудня та 29 грудня 2019 року загальна кількість ОТГ, в яких пройшли перші місцеві вибори, становитиме 988.
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      Теги: Новини України Місцеві вибори 2020 Результати виборів президента 2019 День виборів ЦВК Новини політики
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