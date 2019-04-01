У ЦВК підтвердили проведення другого туру президентських виборів

Після підрахунку 60% голосів у ЦВК повідомили, що жоден з кандидатів в президенти не зможе набрати більшості голосів виборців. Таким чином, відбудеться другий тур.

Наразі відповідно до підрахунків комісією 64,70% протоколів, кандидат у президенти Володимир Зеленський набирає 30,41% голосів виборців, а чинний президент Петро Порошенко 16,30%.

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Голова ЦВК Тетяна Сліпачук підтвердила, що другий тур президентських виборів буде 21 квітня.

Перед ЦВК стоїть дуже амбіційне завдання, бо між турами лише кілька тижнів,

– додала Сліпачук.

Крім того, голова ЦВК розповіла, що не лише день голосування, а й ніч після голосування минули без системних порушень. Також вона наголосила, що велика кількість спостерігачів, представників і уповноважених кандидатів дає можливість "дуже спокійно дивитися на попередні результати".

Системи працюють, кібербезпека відпрацювала як треба,

– сказала Сліпачук.

До слова, за лідера ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко проголосували 13,09% виборців, за кандидата від "Опозиційної платформи – За життя" Юрія Бойка – 11,59%, за лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка – 7,05%.



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