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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ

      Чому оголошення офіційних результатів може затягнутись

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      У ЦВК розповіли, коли оголосять офіційні результати
      У ЦВК розповіли, коли оголосять офіційні результати / Фото з відкритих джерел

      У Центральній виборчій комісії пояснюють, що святкові дні та вихідні можуть затримати оголошення офіційних результатів виборів президента України.

      Під час Великодніх свят можуть виникнути певні затримки із судами, повідомляє член ЦВК Євген Радченко, пише ТСН.

      Читайте також: Вибори президента України-2019: перші офіційні результати

      "Великдень для українців – одне з найбільших свят, тому ми хвилюємось, що можемо не отримати інформацію від судових органів влади про те, що ніде немає позовів. Ми зможемо встановити і оголосити результати орієнтовно 30 квітня", – зазначив він.

      Натомість попередні результати виборів, за електронними протоколами, орієнтовно стануть відомі за 2-3 дні.

      Відповідно до остаточних результатів Національного екзитполу, лідирує Володимир Зеленський – у нього 73,0% голосів українців. Друге місце отримав Петро Порошенко – 25,5% голосів.

      Якою була явка на під час другого туру президентських виборів

       

      blog_ava
      Екзит-пол на виборах президента України-2019: відомі результати голосування
      21 квітня
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      Теги: ЦВК Президентські вибори 2019 Результати виборів президента 2019 Порошенко і Зеленський Новини України Новини політики
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