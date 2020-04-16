У ЦВК розповіли про складнощі в організації місцевих виборів
В Україні на 25 жовтня заплановане проведення місцевих виборів. Основною проблемою в їхній організації є нестача фінансування. Адже гроші на деякі напрямки в бюджеті не передбачили, хоча вони й прописані у Виборчому кодексі. Це насамперед вплине на склад членів виборчих комісій.
Про труднощі в організації місцевих виборів в Україні розповів голова ЦВК Олег Діденко.
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За його словами, зміни до Виборчого кодексу передбачають збільшення витрат на місцеві вибори. За даними ЦВК, не вистачало 97 мільйонів гривень.
Коли робився бюджетний запит і гроші закладались у розмірі десь 2 мільярди 100 мільйонів – це було за старим законом, і відповідно сума була інша,
– зазначив Діденко.
Він наголосив, що гроші, яких не вистачає, не дадуть, бо фінансування скоротили. "Тепер стоїть питання так: закон передбачає конкретні напрямки, що мають бути профінансовані. Гроші в бюджеті на це не передбачені", – наголосив голова ЦВК.
Діденко також заявив, що законодавець повинен визначитись, чи змінювати Виборчий кодекс, і передбачити, що певні статті видатків зміняться. Або ж внести зміни до держбюджету і виділити гроші на всі напрямки, які передбачені кодексом.
На думку Діденка, зменшення фінансування впливає на модернізацію виборчих процесів. Серйозною проблемою залишається й нестача грошей на оплату праці членів виборчих комісій та залучених працівників. "На ці цілі було передбачено приблизно 1 мільярд 400 мільйонів гривень", – пояснив голова ЦВК.
Тому виникає питання, чи за таких умов вдасться сформувати дільничні комісії та чи виконають вони свою функцію.
Що було раніше
- Напередодні Дмитро Разумков заявив, що наразі в Україні не планують переносити місцеві вибори, які повинні відбутися 25 жовтня. Спікер Ради сподівається, що країна до того часу вийде з карантину.
- Він також повідомив, що бюджет місцевих виборів залишається на рівні 1 мільярда гривень. Попередньо ж був 2,2 мільярда гривень.
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