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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      У ЦВК відповіли щодо дебатів на "Олімпійському" між Зеленським та Порошенком

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      Не теледебати, а передвиборча агітація, – ЦВК про дебати на "Олімпійському"
      Не теледебати, а передвиборча агітація, – ЦВК про дебати на "Олімпійському" / slovoidilo.ua

      Запропоновані Володимиром Зеленським дебати на НСК "Олімпійський" можуть бути формою передвиборчої агітації, а не визначеними Законом "Про вибори Президента України" теледебатами.

      Таку заяву зробив заступник голови Центральної виборчої комісії Євгеній Радченко, пише "Укрінформ".

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      Радченко зазначив, що те, про які дебати йдеться у постанові ЦВК, – це стаття 62 закону про вибори президента.

      Дебати, про які говорять зараз два кандидати, це трішки не та стаття закону,
      – додав він.

      Радченко підкреслив, що стаття 62 закону про вибори президента визначає процедуру і строки проведення передвибочих теледебатів, які проводяться на Суспільному телеканалі й оплачуються з державного бюджету.

      Радченко вважає, що кандидати на пост голови держави, які говорять про дебати на стадіоні "Олімпійський", мають на увазі форму агітації, яка врегульована статтею 58 закону про вибори президента щодо "проведення публічних дебатів, дискусій, прес-конференцій". За його словами, такі дебати мають оплачуватися з виборчих фондів кандидатів.

      Можливо, обидва кандидати погано читали закон. Є передвиборні теледебати, 62-га стаття закону і постанова ЦВК стосується саме цього,
      –додав заступник голови ЦВК.

      Він нагадав, що до моменту прийняття ЦВК підсумкового протоколу про результати голосування 31 березня та оголошення повторного голосування агітація кандидатів на пост Президента України не дозволяється.

      Напередодні кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав чинного президента Петра Порошенка на дебати на "Олімпійському", які мають бути відкритими для людей та усіх журналістів. Петро Порошенко погодився на дебати, і порадив Зеленському ознайомитися з правилами дебатів, які прописані у законі про вибори президента.

      Хто переміг на виборах президента у першому турі?Після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів лідером президентської гонки є Володимир Зеленський, який набирає 30,24% голосів виборців, Петро Порошенко – 15,95%. За Юлію Тимошенко проголосували 13,40% виборців, за Юрія Бойка – 11,67%, за Анатолія Гриценка – 6,91%. Явка склала 62,8% виборців.

      Як мають відбуватися дебати?Керівник Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія розповів, що за статтею 62 Закону "Про вибори президента України" дебати мають відбутися не пізніше, аніж 19 квітня. Окрім того, вони мають тривати у прямому ефірі не менше, аніж 60 хвилин. Існує три формати у яких можуть пройти дебати: за участю експертів і представників ЗМІ, модерація між ними, або дебати в декілька турів.

      За відмову від участі у дебатах обидвом кандидатам нічого не загрожує.

      Спрогнозувати їх перебіг важко. Команда Зеленського активно працює у мережі, проте обережно ставиться до традиційних ЗМІ. Порошенко, навпаки, є активним риториком.

      ЯК РОЗГОРТАЮТЬСЯ ПОДІЇ НАВКОЛО ДЕБАТІВ МІЖ ЗЕЛЕНСЬКИМ І ПОРОШЕНКОМ:
      blog_ava
      Вибори президента України-2019: офіційні результати
      сьогодні
      224331
      Теги: Новини України Новини політики Дебати Зеленського з Порошенком Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Володимир Зеленський ЦВК
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