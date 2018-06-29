У Тунісі кілька сотень українських туристів вже другу добу не можуть повернутися в Україну

В аеропорту Монастир у Тунісі впродовж другої доби знаходиться біля 300 українських туристів, які не можуть вилетіти до Харкова.

Про це повідомляє ТСН.

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Як розповіли самі пасажири авіакомпанія Bravo Airways та туроператор Oasis Travel в особі компанії Insight Holidays не виконують своїх обов'язків з повернення громадян України додому.

Зазначається, що частина туристів залишається в аеропорту Монастир без інформації про запланований виліт. Інша група туристів повинна була вилетіти ще о 7:35 28 червня, їх доправили до готелю у місті Сус.

Нічого не обіцяють. Говорять хто що – хтось обіцяє виліт, хтось каже – сьогодні вильоту не буде,

– розповідають туристи.

У консульстві України в Тунісі повідомляють, що причиною затримки рейсу є відсутність палива для заправки літака. За інформацією уряду, туроператор зобов'язаний вирішити ситуацію, що склалася протягом декількох годин.

"Наразі консульство займається вирішенням цієї проблеми. Туроператор обіцяє вирішити ситуацію через кілька годин, однак більше деталей буде доступно згодом", – зауважили у консульстві.

Нагадаємо, 23 червня приблизно 70 українських туристів застрягли в аеропорту "Київ" через скасовані рейси у Туніс.