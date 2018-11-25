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      У Туреччині біля посольства Австрії сталася стрілянина

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      Стрілянина біля посольства в Австрії в Анкарі
      Стрілянина біля посольства в Австрії в Анкарі / kp.ua

      У ніч на неділю, 25 листопада, біля будівлі посольства Австрії в Анкарі було зроблено кілька пострілів.

      Про це повідомляє АР.

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      Зазначається, що з білої машини, що проїздила повз, в повітря було зроблено кілька пострілів.

      У зв'язку з інцидентом сили безпеки тимчасово заблокували дороги біля австрійського посольства в Анкарі. За попередніми даними, на місці злочину виявили безліч куль.

      Повідомлення про пошкодження або постраждалих не надходили.

      Нагадаємо, 20 серпня невідомі обстріляли посольство Сполучених Штатів Америки в Анкарі.

      Теги: Новини політики Австрія Новини Туреччини
      Джерело: 24 Канал
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