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      У Туреччині пляжем пронеслося два 30-метрових смерчі: фото та відео

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      У Туреччині пляжем пронеслося два 30-метрових смерчі
      У Туреччині пляжем пронеслося два 30-метрових смерчі / Фото з відкритих джерел

      В турецькій Анталії туристів налякали два 30-метрових смерчі, що раптово пронеслися пляжем. Постраждав один чоловік, який відпочивав біля моря.

      На узбережжі міста Газіпаша за лічені хвилини здійнявся сильний вітер.

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      Вир буквально змітав усе на своєму шляху. Явище неабияк налякало туристів, тому пляжі миттю стали безлюдними. Постраждалий чоловік нині у лікарні. 

      Смерч в Туреччині налякав туристів
      Смерч в Туреччині налякав туристів

      Відео стихійного лиха


      Зазначимо, що у цій частині Середземного моря смерчі – рідкісне явище. Востаннє біля південних берегів Туреччини їх бачили кілька років тому.

      Нагадаємо, нещодавно Херсонщиною пронісся потужний смерч. Величезний вихор 9 червня зафіксували випадкові очевидці. Стихія знищила покинутий тік, де колись мололи зерно. Ніхто не постраждав.

      Теги: Новини Туреччини Стихійні лиха
      Джерело: 24 канал
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