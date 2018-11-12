У Туреччині пляжем пронеслося два 30-метрових смерчі: фото та відео
В турецькій Анталії туристів налякали два 30-метрових смерчі, що раптово пронеслися пляжем. Постраждав один чоловік, який відпочивав біля моря.
На узбережжі міста Газіпаша за лічені хвилини здійнявся сильний вітер.
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Вир буквально змітав усе на своєму шляху. Явище неабияк налякало туристів, тому пляжі миттю стали безлюдними. Постраждалий чоловік нині у лікарні.
Смерч в Туреччині налякав туристів
Відео стихійного лиха
Зазначимо, що у цій частині Середземного моря смерчі – рідкісне явище. Востаннє біля південних берегів Туреччини їх бачили кілька років тому.
Нагадаємо, нещодавно Херсонщиною пронісся потужний смерч. Величезний вихор 9 червня зафіксували випадкові очевидці. Стихія знищила покинутий тік, де колись мололи зерно. Ніхто не постраждав.