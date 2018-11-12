У Туреччині пляжем пронеслося два 30-метрових смерчі: фото та відео

В турецькій Анталії туристів налякали два 30-метрових смерчі, що раптово пронеслися пляжем. Постраждав один чоловік, який відпочивав біля моря.

На узбережжі міста Газіпаша за лічені хвилини здійнявся сильний вітер.

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Вир буквально змітав усе на своєму шляху. Явище неабияк налякало туристів, тому пляжі миттю стали безлюдними. Постраждалий чоловік нині у лікарні.



Смерч в Туреччині налякав туристів

Відео стихійного лиха



Зазначимо, що у цій частині Середземного моря смерчі – рідкісне явище. Востаннє біля південних берегів Туреччини їх бачили кілька років тому.

Нагадаємо, нещодавно Херсонщиною пронісся потужний смерч. Величезний вихор 9 червня зафіксували випадкові очевидці. Стихія знищила покинутий тік, де колись мололи зерно. Ніхто не постраждав.