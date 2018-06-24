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У Туреччині розпочалися дострокові президентські та парламентські вибори

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24 червня у Туреччині розпочалися дострокові президентські та парламентські вибори
24 червня у Туреччині розпочалися дострокові президентські та парламентські вибори / volynonline.com

24 червня у Туреччині розпочалися дострокові президентські та парламентські вибори. На пост глави держави балотується чинний президент Реджеп Таїп Ердоган. Головний суперник Ердогана на цих виборах — кандидат від опозиційної Республіканської народної партії Мухаррем Індже.

Ці вибори також прокладуть початок президентській формі правління у державі. За це турки проголосували на референдумі у 2017 році, який ініціював Ердоган, передає Reuters.

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Критики кажуть, що це ще більше зруйнує демократію в державі-члені НАТО та закріпить єдиноосібне правління.

До слова, вибори становлять найбільший виклик Ердогану і його ісламістській партії з тих пір, як вони прийшли до влади понад півтора десятиліття тому, оскільки 23 червня у Стамбулі напередодні президентських виборів, мільйони людей вийшли на підтримку опозиційного кандидата Мухаррема Індже з Республіканської народної партії.

Зокрема, на великому мітингу Індже пообіцяв, що у разі перемоги на виборах, впродовж 48 годин скасує надзвичайний стан в Туреччині, оголосить рішучу боротьбу з тероризмом та пришвидшити переговори з ЄС про вступ.

Нагадаємо, що вибори у Туреччині мали відбутися у листопаді 2019 року, проте через складну ситуацію в країні та спробу державного перевороту у 2016 році, Ердоган переніс дату їх проведення.

 

 

Теги: Новини політики Новини Туреччини Реджеп Ердоган
Джерело: 24 Канал
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