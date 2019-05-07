У Туреччині скасували результати виборів мера Стамбула, на яких переміг опозиційний кандидат

Центральна виборча комісія Туреччини анулювала результати виборів мера Стамбула, на яких переміг кандидат від опозиції Екрем Імамоглу, і призначила повторне голосування на 23 червня.

Агентство Anadolu зазначило, що раніше у керівній Партії "Справедливості та розвитку" (ПСР) заявили, що в голосуванні взяли участь десятки тисяч людей, які не мали права голосу, а співробітники виборчих дільниць і спостерігачі були призначені всупереч правилам.

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Після оскарження партією підсумків виборів в ЦВК провели повторний підрахунок на кількох виборчих дільницях, однак принципових відмінностей у підсумках виборів це не показало. Тоді в партії почали вимагати повного скасування результатів. Після розгляду наданих ПСР документів семеро з 11 членів Вищої виборчої комісії висловилися за проведення повторного голосування.

Заступник голови Народно-республіканської партії Онурсал Адігюзель прокоментував ситуацію зі скасуванням результатів виборів.

Це незаконно – перемагати ПСР. Ця система, яка переважує волю народу і нехтує законом, не є ні демократичною, ні законною. Це звичайна диктатура,

– заявив він.

За підсумками виборів, які відбулися в кінці березня, перемогу з результатом 48,8 відсотка здобув кандидат від Народно-республіканської партії Екрем Імамоглу. Він випередив опонента Біна Йилдирима, набравши на виборах 4,171 мільйона голосів виборців. ПСР вперше з 2002 року поступилася на муніципальних виборах в Стамбулі, мером якого сам Ердоган був з 1994 по 1998 рік. 17 квітня Імамоглу вступив на посаду.