У Туреччині сталася серйозна ДТП, багато загиблих і постраждалих: фото

На південному сході Туреччини зіткнулися мікроавтобус і трактор, внаслідок чого загинули щонайменше семеро людей та ще 19 отримали травми різного ступеня тяжкості.

Про це пише газета Daily Sabah.

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Зазначається, що аварія трапилася сьогодні, 2 вересня, рано вранці в провінції Газіантеп.

За даними видання, трактор перевозив сільських робітників.

Внаслідок лобового зіткнення, чотири людини загинули на місці, ще троє померли пізніше. Окрім того, троє постраждалих перебувають у критичному стані.

Наразі причина аварії невідома, місцева поліція проводить розслідування.



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