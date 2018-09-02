У Туреччині сталася серйозна ДТП, багато загиблих і постраждалих: фото
На південному сході Туреччини зіткнулися мікроавтобус і трактор, внаслідок чого загинули щонайменше семеро людей та ще 19 отримали травми різного ступеня тяжкості.
Про це пише газета Daily Sabah.
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Зазначається, що аварія трапилася сьогодні, 2 вересня, рано вранці в провінції Газіантеп.
За даними видання, трактор перевозив сільських робітників.
Внаслідок лобового зіткнення, чотири людини загинули на місці, ще троє померли пізніше. Окрім того, троє постраждалих перебувають у критичному стані.
Наразі причина аварії невідома, місцева поліція проводить розслідування.
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