У Туреччині сталася жахлива ДТП, є жертви і десятки поранених: фото 18+
8 вересня у Туреччині сталася серйозна аварія за участю пасажирського автобуса, внаслідок якої загинули шестеро людей і ще 43 отримали поранення.
Про це повідомляє телеканал NTV.
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Зазначається, що пасажирський автобус перекинувся на 20 кілометрі траси Анкара – Аксакай. Усіх поранених одразу доставили до найближчих лікарень.
За даними турецьких ЗМІ, в даний час проводяться рятувальні роботи.
На місце аварії прибули медичні та пожежні бригади. Турецька поліція почала розслідування причин інциденту.
У Туреччині внаслідок жахливої ДТП загинули 6 осіб
У Туреччині сталася смертельна ДТП за участю пасажирського автобуса
Пасажирський автобус потрапив у ДТП в Туреччині, загинуло 6 людей
ДТП за участю пасажирського автобуса в Туреччині