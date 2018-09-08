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У Туреччині сталася жахлива ДТП, є жертви і десятки поранених: фото 18+

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У Туреччині сталася мастштабна смертельна ДТП
У Туреччині сталася мастштабна смертельна ДТП / ntv.com.tr

8 вересня у Туреччині сталася серйозна аварія за участю пасажирського автобуса, внаслідок якої загинули шестеро людей і ще 43 отримали поранення.

Про це повідомляє телеканал NTV.

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Зазначається, що пасажирський автобус перекинувся на 20 кілометрі траси Анкара – Аксакай. Усіх поранених одразу доставили до найближчих лікарень.

За даними турецьких ЗМІ, в даний час проводяться рятувальні роботи.

На місце аварії прибули медичні та пожежні бригади. Турецька поліція почала розслідування причин інциденту.


У Туреччині внаслідок жахливої ДТП загинули 6 осіб


У Туреччині сталася смертельна ДТП за участю пасажирського автобуса


Пасажирський автобус потрапив у ДТП в Туреччині, загинуло 6 людей


ДТП за участю пасажирського автобуса в Туреччині

Теги: Жертви Аварії та ДТП Новини Туреччини
Джерело: 24 Канал
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