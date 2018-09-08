У Туреччині сталася жахлива ДТП, є жертви і десятки поранених: фото 18+

8 вересня у Туреччині сталася серйозна аварія за участю пасажирського автобуса, внаслідок якої загинули шестеро людей і ще 43 отримали поранення.

Про це повідомляє телеканал NTV. Читайте також: Жахлива ДТП з вантажівкою у Коломиї: серед загиблих є діти Зазначається, що пасажирський автобус перекинувся на 20 кілометрі траси Анкара – Аксакай. Усіх поранених одразу доставили до найближчих лікарень. За даними турецьких ЗМІ, в даний час проводяться рятувальні роботи. На місце аварії прибули медичні та пожежні бригади. Турецька поліція почала розслідування причин інциденту.

У Туреччині внаслідок жахливої ДТП загинули 6 осіб

У Туреччині сталася смертельна ДТП за участю пасажирського автобуса

Пасажирський автобус потрапив у ДТП в Туреччині, загинуло 6 людей

ДТП за участю пасажирського автобуса в Туреччині