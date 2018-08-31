У Туреччині у серпні випав сніг: відео
У турецькій провінції Карс-Кагізман посеред літа, в розпал курортного сезону несподівано випав сніг. При цьому деякі дороги так засніжило, що їх довелося перекрити.
Про це повідомляє MerkezTV.
Зазначимо, що снігопад з мокрим дощем тривали близько 10 хвилин, а температура повітря опустилася до +7 градусів. Влада попередила водіїв про негоду і попросила бути обережними.
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Туристи і місцеві жителі жваво знімали аномалію на фото та відео.
Дивіться відео з Туреччини, де посеред літа випав сніг:
Джерело: 24 Канал
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