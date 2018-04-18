У Туреччині відбудуться дострокові президентські й парламентські вибори: названо причину

24 червня 2018 року у Туреччині відбудуться дострокові президентські й парламентські вибори. Раніше вони мали відбутися у листопаді 2019 року.

Про це у середу заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган, повідомляє The National.

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"У результаті консультацій з паном Бахчелі (лідером опозиційної Партії націоналістичного руху Туреччини Девлетом Бахчелі - ред.), ми вирішили провести вибори 24 червня 2018 року", – зазначив він.

Ердоган додав, що в країні потрібно здійснити зміни для переходу до президентської республіки.

"У країні зростає невизначеність після спроби державного перевороту в 2016 році і перехід до нової системи управління стає дедалі актуальнішим", – заявив Ердоган на прес-конференції, пише Європейська правда.

Нагадаємо, 16 квітня 2017 року у Туреччині відбувся референдум, на якому більшість виборців ухвалили рішення на користь законопроекту з 18 статей про перехід від парламентської до президентської системи.