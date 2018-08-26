У Туреччині затримують літак з українськими туристами на борту

Українські туристи не можуть покинути аеропорт Анталії, оскільки рейс затримують вже понад шість годин. Представники компанії JoinUp не відповідають.

Про це повідомив один з пасажирів літака, український політолог Віктор Таран на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

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Він зазначив, що у літака McDonnell Douglas, яким повинні були летіти пасажири, відмовив один з двигунів.

Також Віктор Таран наголосив, що представники туроператора JoinUp не надали жодної інформації щодо вильоту та не виходять на зв'язок вже понад чотири години.

Нагадаємо, авіакомпанія Wizz Air, починаючи у період з зими 2018 – 2019 року, припинить польоти з Любліна (Польща) до Києва – в системі онлайн бронювання на сайті лоукостера відповідні рейси після 24 жовтня відсутні.