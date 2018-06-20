У Туркменістані нарешті вирішили заборонили багатоженство

У сімейний кодекс Туркменістану ввели норму, яка забороняє багатоженство. Відповідний закон підписав президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов.

Про це повідомляє "Интерфакс".

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Зазначається, що ухвалений закон доповнює статтю 7 сімейного кодексу положенням про те, що "в Туркменістані не допускається багатоженство". Як указано в поправці, "під багатоженством розуміється співжиття із двома або кількома жінками одночасно при спільному веденні загального господарства".

У Туркменістані більшість населення сповідує іслам, який дозволяє чоловікам мати до чотирьох дружин. У той же час кримінальним кодексом країни досі передбачено покарання за багатоженство. Зокрема, за це можна отримати до двох років виправних робіт або великий штраф.

Де багатоженство досі дозволено? Саудівська Аравія, Нігерія, Конго, М’янма, ОАЕ, Бруней, Сирія, ПАР та Єгипет.