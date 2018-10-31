У тваринних принтах: Наомі Кемпбелл похизувалася стрункою фігурою на обкладинці глянцю

48-річна супермодель Наомі Кемпбелл стала головною героїнею нового випуску арабського глянцевого журналу Vogue.

Нові фото Наомі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Супермодель позувала у яскравих образах з популярними цього сезону тваринними принтами. Разом з фотографом Крісом Коллсом вони створили дві обкладинки для листопадового випуску арабського Vogue.

Крім того, Наомі дала рідкісне інтерв'ю виданню, у якому розповіла навіть про особисте життя.

Я б із задоволенням стала мамою. Я ні від чого не відмовляюся у житті... Я прийняла свої помилки і витягла з них урок. І я не стану заручником помилок,

– зізналася Кембелл.



Наомі Кемпбелл для Vogue Arabia



Наомі Кемпбелл для Vogue Arabia