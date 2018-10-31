У тваринних принтах: Наомі Кемпбелл похизувалася стрункою фігурою на обкладинці глянцю
48-річна супермодель Наомі Кемпбелл стала головною героїнею нового випуску арабського глянцевого журналу Vogue.
Нові фото Наомі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Читайте також: У романтичній сукні Chanel: Ванесса Параді презентувала новий кліп
Супермодель позувала у яскравих образах з популярними цього сезону тваринними принтами. Разом з фотографом Крісом Коллсом вони створили дві обкладинки для листопадового випуску арабського Vogue.
Крім того, Наомі дала рідкісне інтерв'ю виданню, у якому розповіла навіть про особисте життя.
Я б із задоволенням стала мамою. Я ні від чого не відмовляюся у житті... Я прийняла свої помилки і витягла з них урок. І я не стану заручником помилок,
– зізналася Кембелл.
Наомі Кемпбелл для Vogue Arabia
Наомі Кемпбелл для Vogue Arabia