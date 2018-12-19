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      У тюрмі на Львівщині помер росіянин, якого Путін не схотів обміняти на ув'язнених в РФ українців

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      Іванов писав листа Путіну з проханням про обмін
      Іванов писав листа Путіну з проханням про обмін / Фото з відкритих джерел

      У Дрогобицькій виправній колонії №40, що у Львівській області, помер росіянин Валерій Іванов, який воював проти України на Донбасі.

      Про це повідомили у прес-службі уповноваженої Верховної Ради з прав людини.

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      "Валерій Іванов, перебуваючи у кімнаті відпочинку, для ув’язнених вирішив закрутити лампочку, яка перегоріла. Для цього він заліз на складану драбину, проте не втримався та впав на спину. Потиличною частиною голови він вдарився об смітник, внаслідок чого настала смерть", – зазначили у повідомленні.

      Засуджений ще влітку 2018-ого писав листа на ім’я президента Росії Володимира Путіна з проханням обміняти їх на українців, яких незаконно утримують у тюрмах РФ. Документ тоді підписали ще семеро засуджених в Україні найманців. 

      За словами віце-спікерки Верховної Ради Ірини Геращенко, Іванов вже давно був би вдома, якби "Росія погодилася забрати своіх громадян".

      Цей найманець міг бути помилуваний ще весною і вже давно бути вдома, в Росіі. Якби Росія погодилася забрати своїх громадян, дала відповідь на пропозицію України забрати своїх 23 засуджених в обмін на українців-політв'язнів Кремля. Росія кинула своїх громадян. Вже 9 місяців вона відмовляється їх забирати,
      – прокоментувала Геращенко. 

      За фактом смерті Іванова Дрогобицька прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство" з позначкою "нещасний випадок".

      До слова, 19 грудня відбулася остання у 2018 році зустріч Тристоронньої контактної групи у Мінську. Загалом, вона стала 101-ою. На ній українська сторона висунула пропозицію обміну полонених – 66 засуджених бойовиків в обмін на 19 українців, яких утримують у в'язницях самопроголошених "ЛДНР". Проте сторони так і не досягли успіху у переговорах.

      Востаннє обмін полоненими між Україною та проросійськими бойовиками відбувся 27 грудня 2017 року. Серед 74 звільнених українців 16 перебували в полоні луганських терористів, ще 58 – у полоні донецьких бойовиків. Щоправда, одна українка відмовилась виїжджати з фейкової "ДНР", бо там живуть всі її рідні. Загалом Україна мала передати бойовикам 306 осіб, однак частина із них відмовилась повертатись на окуповані території.

      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Обмін полоненими Новини Львова
      Джерело: 24 Канал
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