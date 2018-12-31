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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      У UFC дівчину нокаутували ударом ноги, після чого та ледь не втратила око: фото 18+

      513 Читать новость на русском
      Дівчину нокаутували ударом ноги, після чого та ледь не втратила око
      Дівчину нокаутували ударом ноги, після чого та ледь не втратила око / fighttime.ru

      Боєць UFC Кет Зінгано отримала неприємний удар, після його не змогла продовжити бій. Її суперниця Меган Андерсон потрапила їй в око пальцем ноги.

      Кет Зінгано повідомила, що її очі в повному порядку.

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      "Я хвилювалася, що моє око може бути пошкодженим остаточно. Але лікарі сказали, що я буду в порядку вже сьогодні ввечері. Спасибі всім за вашу турботу!", – написала спортсменка в Instagram.

       

       

       

      Меган Андерсон нокаутувала Зінгано досить дивним чином – Андерсон поцілила в око суперниці пальцем ноги, після чого та не змогла продовжувати бій.

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      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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