У UFC дівчину нокаутували ударом ноги, після чого та ледь не втратила око: фото 18+

Боєць UFC Кет Зінгано отримала неприємний удар, після його не змогла продовжити бій. Її суперниця Меган Андерсон потрапила їй в око пальцем ноги.

Кет Зінгано повідомила, що її очі в повному порядку.

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"Я хвилювалася, що моє око може бути пошкодженим остаточно. Але лікарі сказали, що я буду в порядку вже сьогодні ввечері. Спасибі всім за вашу турботу!", – написала спортсменка в Instagram.

Меган Андерсон нокаутувала Зінгано досить дивним чином – Андерсон поцілила в око суперниці пальцем ноги, після чого та не змогла продовжувати бій.

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