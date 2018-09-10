1500 "дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів" офіційно є в Україні – дітей сучасної російсько-української війни. Кожен з них постраждав психологічно або фізично. Активно оформлювати їх почали лише з травня 2018, бо нарешті уряд спростив процедуру подання документів. Тим часом ЮНІСЕФ нарахувала 580 тисяч дітей в Україні, які могли б претендувати на такий статус.

Будинок родини Наталії Пасічнюк у Красногорівці зруйнований, тож вона з двома дітьми переїхали до рідних. Але в гості навідуються. Красногорівка – червона зона фронту, передова, тому військові та журналісти, за правилами, тут мають носити бронежилети. Місцеві ж серед розбитих будинків ходять без захисту. В разі обстрілу – ховаються у підвалах. "Діти дуже хворі, мають проблеми з хребтом, з серцем", – скаржиться Наталія.

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Бойові дії на Донбасі тривають вже чотири роки, і за цей час в Україні знову, як після Другої світової, з'явилися діти війни. За ці чотири роки статус "дитина війни" оформили лише три десятки школярів. Їхні батьки змогли довести: малечу покалічило саме на війні. Хоча зібрати такий пакет документів було і не просто.

Необхідно було відвідати понад шість інстанцій, пройти судово-медичну експертизу, отримати довідки з поліції і так далі,

– розповіла волонтерка гуманітарної місії "Проліска" Ольга Юдіна.

Але два місяці тому волонтери домоглися, щоби міністерство соціальної політики спростило правила. Тепер вимагають мінімум документів.



Підстави для отримання статусу "дитина війни"

Статус "дитина війни" в категорії "психологічна травма" можуть оформити всі діти, які проживають або проживали в зоні Операції Об'єднаних сил чи АТО.

Документи батьків, свідоцтво про народження і підтвердження того, що дитина проживала в цей період на території АТО або де відбувались військові дії,

– озвучив перелік потрібних тепер документів співробітник мінсоцполітики Руслан Колбаса.

З часу зміни правил оформлювати почали в рази швидше – лише за серпень документи отримали тисяча дітей. Хоча зараз такий статус фактично дублює привілеї внутрішньо переміщеної особи. Наприклад, дозволяє з пільгами вступати до ВНЗ. Однак, є підтримка на місцях – зокрема, на Донеччині діти війни з інвалідністю мають право на одноразову виплату коштом обласного бюджету.

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До слова, постраждала дитина може подати всі документи навіть самостійно, після досягнення 14 років – головне, зібрати всі довідки.

Анна Сердюк, Олексій Годзенко, Євген Назаренко та Андрій Дудко