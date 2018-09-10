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В Україні знову, як після Другої світової, з'явилися "діти війни"

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1500 "дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів" офіційно є в Україні – дітей сучасної російсько-української війни. Кожен з них постраждав психологічно або фізично. Активно оформлювати їх почали лише з травня 2018, бо нарешті уряд спростив процедуру подання документів. Тим часом ЮНІСЕФ нарахувала 580 тисяч дітей в Україні, які могли б претендувати на такий статус.

Будинок родини Наталії Пасічнюк у Красногорівці зруйнований, тож вона з двома дітьми переїхали до рідних. Але в гості навідуються. Красногорівка – червона зона фронту, передова, тому військові та журналісти, за правилами, тут мають носити бронежилети. Місцеві ж серед розбитих будинків ходять без захисту. В разі обстрілу – ховаються у підвалах. "Діти дуже хворі, мають проблеми з хребтом, з серцем", – скаржиться Наталія.

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Бойові дії на Донбасі тривають вже чотири роки, і за цей час в Україні знову, як після Другої світової, з'явилися діти війни. За ці чотири роки статус "дитина війни" оформили лише три десятки школярів. Їхні батьки змогли довести: малечу покалічило саме на війні. Хоча зібрати такий пакет документів було і не просто.

Необхідно було відвідати понад шість інстанцій, пройти судово-медичну експертизу, отримати довідки з поліції і так далі,
– розповіла волонтерка гуманітарної місії "Проліска" Ольга Юдіна.

Але два місяці тому волонтери домоглися, щоби міністерство соціальної політики спростило правила. Тепер вимагають мінімум документів.

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Підстави для отримання статусу "дитина війни"

Статус "дитина війни" в категорії "психологічна травма" можуть оформити всі діти, які проживають або проживали в зоні Операції Об'єднаних сил чи АТО.

Документи батьків, свідоцтво про народження і підтвердження того, що дитина проживала в цей період на території АТО або де відбувались військові дії,
– озвучив перелік потрібних тепер документів співробітник мінсоцполітики Руслан Колбаса.

З часу зміни правил оформлювати почали в рази швидше – лише за серпень документи отримали тисяча дітей. Хоча зараз такий статус фактично дублює привілеї внутрішньо переміщеної особи. Наприклад, дозволяє з пільгами вступати до ВНЗ. Однак, є підтримка на місцях – зокрема, на Донеччині діти війни з інвалідністю мають право на одноразову виплату коштом обласного бюджету.

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До слова, постраждала дитина може подати всі документи навіть самостійно, після досягнення 14 років – головне, зібрати всі довідки.

Анна Сердюк, Олексій Годзенко, Євген Назаренко та Андрій Дудко

Автор: Анна Сердюк
Теги: Новини України Діти і неповнолітні Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Законодавство
Джерело: 24 канал
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