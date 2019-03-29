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      У вагонах "Укрзалізниці" можна буде скористатися пасками безпеки

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      В українських потягах з'являться паски безпеки для пасажирів на верхніх полицях
      В українських потягах з'являться паски безпеки для пасажирів на верхніх полицях / Фото з відкритих джерел

      Найближчим часом у пасажирських вагонах "Укрзалізниці" мають з’явитися паски безпеки. Призначеними вони будуть для людей, що отримали місця на верхніх полицях.

      Як повідомила прес-служба державного перевізника, загалом у 2019 році вони планують 3 тисячі таких пасків. Видавати їх будуть на верхню полицю, що не є обладнаною дугою.

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      Яккщо Вашу полицю не обладнано паском, а Ви хочете ним скористатися, варто звернутися до провідника чи начальника потяга. Відповідно до правил користування залізничним транспортом, у такому разі провідник є зобов’язаним надати пасажирові ремені безпеки для другої (верхньої) полиці.

      Це не єдина приємна новина, що очікує на пасажирів "Укрзалізниці". На початку березня у компанії повідомили, що вони у вагонах планують замінити червоні килими та лінолеум на шумоізоляційне покриття.

      які ще покращення готує "укрзалізниця" для своїх пасажирів:
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      Теги: Новини України Укрзалізниця Залізниця Транспорт
      Джерело: 24 канал
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