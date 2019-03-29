У вагонах "Укрзалізниці" можна буде скористатися пасками безпеки

Найближчим часом у пасажирських вагонах "Укрзалізниці" мають з’явитися паски безпеки. Призначеними вони будуть для людей, що отримали місця на верхніх полицях.

Як повідомила прес-служба державного перевізника, загалом у 2019 році вони планують 3 тисячі таких пасків. Видавати їх будуть на верхню полицю, що не є обладнаною дугою.

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Яккщо Вашу полицю не обладнано паском, а Ви хочете ним скористатися, варто звернутися до провідника чи начальника потяга. Відповідно до правил користування залізничним транспортом, у такому разі провідник є зобов’язаним надати пасажирові ремені безпеки для другої (верхньої) полиці.

Ремені безпеки️

Видаються на верхню полицю, не обладнану дугами.

Звертайтесь до провідника чи начальника поїзда.

У 2019 плануємо придбати 3000 одиниць.

Капелюха можна не знімати pic.twitter.com/7z98CEK4CR — Укрзалізниця (@Ukrzaliznytsia) 29 March 2019

Це не єдина приємна новина, що очікує на пасажирів "Укрзалізниці". На початку березня у компанії повідомили, що вони у вагонах планують замінити червоні килими та лінолеум на шумоізоляційне покриття.