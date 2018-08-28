У Valentino з лопатою в руках: Меланія Трамп посадила дерево біля Білого дому
Перша леді США Меланія Трамп з лопатою в руках вкотре продемонструвала навички садівника.
Меланія Трамп самостійно посадила дуб від Дуайта Ейзенхауера (президент США з 1953 по 1961) біля Білого дому та опублікувала знімки на своїй сторінці в Instagram.
Читайте також: Перша садівниця: у мережі висміяли фото Меланії Трамп річної давнини
Стильна Меланія Трамп не зрадила собі навіть у цій справі. Дружина Дональда Трампа урочисто приступила до роботи в спідниці з квітковим принтом від Valentino, у ніжно-рожевому топі і туфлях на підборах від Christian Louboutin з лопатою у руці.
Однак деякі з прихильників Меланії все-таки висміяли її образ.
"Ніколи ще перша леді не була так відірвана від реальності", – написав один з користувачів.
Меланія Трамп / Getty
Меланія Трамп / Getty
Зазначимо, що у такому образі спершу Меланія з Дональдом Трампом зустрілися з президентом Кенії і його дружиною.
Ухуру Кеніата, Дональд Трамп, Меланія Трамп, Маргарет Уенджеру Гейкуо / Getty
Насичений день Меланії Трамп закінчився урочистим гала-вечором у Білому домі. Для цього перша леді одягла розкішну чорну мереживну сукню.