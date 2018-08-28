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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

У Valentino з лопатою в руках: Меланія Трамп посадила дерево біля Білого дому

657 Читать новость на русском
Меланія Трамп
Меланія Трамп / GettyImages

Перша леді США Меланія Трамп з лопатою в руках вкотре продемонструвала навички садівника.

Меланія Трамп самостійно посадила дуб від Дуайта Ейзенхауера (президент США з 1953 по 1961) біля Білого дому та опублікувала знімки на своїй сторінці в Instagram.

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Стильна Меланія Трамп не зрадила собі навіть у цій справі. Дружина Дональда Трампа урочисто приступила до роботи в спідниці з квітковим принтом від Valentino, у ніжно-рожевому топі і туфлях на підборах від Christian Louboutin з лопатою у руці.

Однак деякі з прихильників Меланії все-таки висміяли її образ.

"Ніколи ще перша леді не була так відірвана від реальності", – написав один з користувачів.

меланія трамп
Меланія Трамп / Getty

меланія трамп
Меланія Трамп / Getty

Зазначимо, що у такому образі спершу Меланія з Дональдом Трампом зустрілися з президентом Кенії і його дружиною.


Ухуру Кеніата, Дональд Трамп, Меланія Трамп, Маргарет Уенджеру Гейкуо / Getty

Насичений день Меланії Трамп закінчився урочистим гала-вечором у Білому домі. Для цього перша леді одягла розкішну чорну мереживну сукню.

 

Теги: LifeStyle Курйозні новини Меланія Трамп Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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