У Valentino з лопатою в руках: Меланія Трамп посадила дерево біля Білого дому

Перша леді США Меланія Трамп з лопатою в руках вкотре продемонструвала навички садівника.

Меланія Трамп самостійно посадила дуб від Дуайта Ейзенхауера (президент США з 1953 по 1961) біля Білого дому та опублікувала знімки на своїй сторінці в Instagram.

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Стильна Меланія Трамп не зрадила собі навіть у цій справі. Дружина Дональда Трампа урочисто приступила до роботи в спідниці з квітковим принтом від Valentino, у ніжно-рожевому топі і туфлях на підборах від Christian Louboutin з лопатою у руці.

Допис, поширений First Lady Melania Trump (@flotus) 27 Сер 2018 р. о 3:43 PDT

Однак деякі з прихильників Меланії все-таки висміяли її образ.

"Ніколи ще перша леді не була так відірвана від реальності", – написав один з користувачів.



Меланія Трамп / Getty



Меланія Трамп / Getty

Зазначимо, що у такому образі спершу Меланія з Дональдом Трампом зустрілися з президентом Кенії і його дружиною.



Ухуру Кеніата, Дональд Трамп, Меланія Трамп, Маргарет Уенджеру Гейкуо / Getty

Насичений день Меланії Трамп закінчився урочистим гала-вечором у Білому домі. Для цього перша леді одягла розкішну чорну мереживну сукню.