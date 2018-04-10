У Варшаві судитимуть двох поляків за експлуатацію праці українців і білорусів

Окружна прокуратура Варшави направила до суду справу про експлуатацію праці білорусів і українців: двоє обвинувачених з липня 2015 року до жовтня 2016 наймали іноземців на роботу в установи громадського харчування й утримували їх у важких умовах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", прокуратура Варшави повідомляє, що поляків судитимуть за торгівлю людьми.

Зазначається, що Борис С. і Мирослав К. – організатори злочинної схеми – користувалися критичним фінансовим становищем людей, вербували їх у Білорусі та Україні, а потім привозили в Польщу, обіцяючи надійну роботу з високою оплатою.

У матеріалі слідства ідеться, що іноземці, не знайомі з польським трудовим законодавством, були змушені працювати в закладах громадського харчування у Варшаві по 350 годин на місяць.

Через численні "штрафи", зарплату вони отримували невчасно і не в повному обсязі. При цьому люди боялися звертатися до правоохоронців, щоб не втратити вже зароблені гроші.

Також зазначається, що на найнятих робітників чинився і психологічний тиск. Деяких змушували давати розписки про отримання грошей у борг.

Люди жили в готелях для робітників і в приватних квартирах на території Варшави, орендованих організаторами злочинної схеми. Житлові умови в цих приміщеннях слідчі назвали "скандальними". Крім того, життя робітників було під повним контролем організаторів схеми.

Підозрюваний, Борис С., визнав повністю вину і пояснив схему, за якою працювала організація. Він почав роботу в ресторані Мирослава К. у 2015 році спочатку як звичайний робітник. Потім Мирослав К. запропонував йому посаду "наглядача" над іншими робітниками. Сам Мирослав не визнає провину.

Організаторам загрожує до 15 років ув'язнення.