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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У вас приголомшлива країна, – відома співачка Лара Фабіан зізналась у любові до України

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Лара Фабіан розповіла про любов до України
Лара Фабіан розповіла про любов до України / Фото з відкритих джерел

Всесвітньо відома бельгійська співачка Лара Фабіан зізналася, що шалено любить Україну та навіть знімалась тут у музичному фільмі.

Про це зірка розповіла в інтерв'ю виданню "Факти".

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"Мені добре в Бельгії, у Франції. І Україну я люблю. Тут я знялася в музичному фільмі "Мадемуазель Живаго", пісні з якого виконую на концертах досі. Я кілька разів була в Києві, їздила до Ніжина. У вас приголомшлива країна, я душею вболіваю за Україну!", – наголосила Фабіан.

Як відомо, музичний фільм "Мадемуазель Живаго" знімали у Львові у 2010 році. Лара Фабіан виконувала головну роль у стрічці.Режисером картини виступив Алан Бадоєв, а музику написав Ігор Крутой.

Нагадаємо, у Києві 2-4 березня відбудуть концерти відомої співачки Лари Фабіан у Палаці Україна.

Хто така Лара Фабіан? Справжнє ім'я – Лара Крокер. Бельгійська та канадська співачка сопрано, що відома всьому світу сильним вокалом та філігранною технікою виконання. Виконує пісні французькою, англійською, італійською мовами, якими вільно розмовляє у житті, а також іспанською, португальською, російською й іншими мовами. Має бельгійське та канадське громадянство. Найвідоміші її композиції – "Je suis malade", "Je t'aime", "Adagio" давно називають класикою. Лара Фабіан вперше приїхала в Україну з концертами більш десяти років тому.

Теги: Новини України Музика LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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